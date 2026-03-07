Albo d’oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatore

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022, 2024, 2025. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano ottanta chilometri al traguardo e ha dominato la Classica sugli sterrati toscani, travolgendo la concorrenza che si è rivelata impotenza al cospetto dell’alfiere della UAE Emirates.

Il detentore del Tour de France ha distanziato Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro: quattro affermazione contro le due del polacco, che alzò le braccia al cielo nel 2014 e nel 2017. Di rilievo le affermazioni dell’olandese Mathieu van der Poel (2021), il belga Wout van Aert (2020, il francese Julian Alaphilippe (2019).

L’unico successo italiano è datato 2013, quando Moreno Moser riuscì a piazzare la grande zampata della carriera e a festeggiare davanti al fenomeno slovacco Peter Sagan e a un brillante Rinaldo Nocentini. Di seguito l’albo d’oro delle Strade Bianche, aggiornato all’edizione 2026.

ALBO D’ORO STRADE BIANCHE