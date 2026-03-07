Seguici su
Albo d'oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatore

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar / Lapresse

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022, 2024, 2025. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano ottanta chilometri al traguardo e ha dominato la Classica sugli sterrati toscani, travolgendo la concorrenza che si è rivelata impotenza al cospetto dell’alfiere della UAE Emirates.

Il detentore del Tour de France ha distanziato Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro: quattro affermazione contro le due del polacco, che alzò le braccia al cielo nel 2014 e nel 2017. Di rilievo le affermazioni dell’olandese Mathieu van der Poel (2021), il belga Wout van Aert (2020, il francese Julian Alaphilippe (2019).

L’unico successo italiano è datato 2013, quando Moreno Moser riuscì a piazzare la grande zampata della carriera e a festeggiare davanti al fenomeno slovacco Peter Sagan e a un brillante Rinaldo Nocentini. Di seguito l’albo d’oro delle Strade Bianche, aggiornato all’edizione 2026.

ALBO D’ORO STRADE BIANCHE

Anno Vincitore Secondo Terzo
2007 Russia (bandiera) Aleksandr Kolobnev Svezia (bandiera) Marcus Ljungqvist Ucraina (bandiera) Mychajlo Chalilov
2008 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Italia (bandiera) Alessandro Ballan Germania (bandiera) Linus Gerdemann
2009 Svezia (bandiera) Thomas Löfkvist Germania (bandiera) Fabian Wegmann Svizzera (bandiera) Martin Elmiger
2010 Kazakistan (bandiera) Maksim Iglinskij Svezia (bandiera) Thomas Löfkvist Australia (bandiera) Michael Rogers
2011 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Italia (bandiera) Alessandro Ballan Italia (bandiera) Damiano Cunego
2012 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Kazakistan (bandiera) Maksim Iglinskij Italia (bandiera) Oscar Gatto
2013 Italia (bandiera) Moreno Moser Slovacchia (bandiera) Peter Sagan Italia (bandiera) Rinaldo Nocentini
2014 Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski Slovacchia (bandiera) Peter Sagan Spagna (bandiera) Alejandro Valverde
2015 Rep. Ceca (bandiera) Zdeněk Štybar Belgio (bandiera) Greg Van Avermaet Spagna (bandiera) Alejandro Valverde
2016 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Rep. Ceca (bandiera) Zdeněk Štybar Italia (bandiera) Gianluca Brambilla
2017 Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski Belgio (bandiera) Greg Van Avermaet Belgio (bandiera) Tim Wellens
2018 Belgio (bandiera) Tiesj Benoot Francia (bandiera) Romain Bardet Belgio (bandiera) Wout Van Aert
2019 Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Danimarca (bandiera) Jakob Fuglsang Belgio (bandiera) Wout Van Aert
2020 Belgio (bandiera) Wout Van Aert Italia (bandiera) Davide Formolo Germania (bandiera) Maximilian Schachmann
2021 Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Colombia (bandiera) Egan Bernal
2022 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Danimarca (bandiera) Kasper Asgreen
2023 Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock Francia (bandiera) Valentin Madouas Belgio (bandiera) Tiesj Benoot
2024 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Lettonia (bandiera) Toms Skujiņš Belgio (bandiera) Maxim Van Gils
2025 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock Belgio (bandiera) Tim Wellens
2026 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Francia (bandiera) Paul Seixas Messico (bandiera) Isaac Del Toro
