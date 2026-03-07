CiclismoStrada
Albo d’oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatore
Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022, 2024, 2025. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano ottanta chilometri al traguardo e ha dominato la Classica sugli sterrati toscani, travolgendo la concorrenza che si è rivelata impotenza al cospetto dell’alfiere della UAE Emirates.
Il detentore del Tour de France ha distanziato Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro: quattro affermazione contro le due del polacco, che alzò le braccia al cielo nel 2014 e nel 2017. Di rilievo le affermazioni dell’olandese Mathieu van der Poel (2021), il belga Wout van Aert (2020, il francese Julian Alaphilippe (2019).
L’unico successo italiano è datato 2013, quando Moreno Moser riuscì a piazzare la grande zampata della carriera e a festeggiare davanti al fenomeno slovacco Peter Sagan e a un brillante Rinaldo Nocentini. Di seguito l’albo d’oro delle Strade Bianche, aggiornato all’edizione 2026.
ALBO D’ORO STRADE BIANCHE
|Anno
|Vincitore
|Secondo
|Terzo
|2007
|Aleksandr Kolobnev
|Marcus Ljungqvist
|Mychajlo Chalilov
|2008
|Fabian Cancellara
|Alessandro Ballan
|Linus Gerdemann
|2009
|Thomas Löfkvist
|Fabian Wegmann
|Martin Elmiger
|2010
|Maksim Iglinskij
|Thomas Löfkvist
|Michael Rogers
|2011
|Philippe Gilbert
|Alessandro Ballan
|Damiano Cunego
|2012
|Fabian Cancellara
|Maksim Iglinskij
|Oscar Gatto
|2013
|Moreno Moser
|Peter Sagan
|Rinaldo Nocentini
|2014
|Michał Kwiatkowski
|Peter Sagan
|Alejandro Valverde
|2015
|Zdeněk Štybar
|Greg Van Avermaet
|Alejandro Valverde
|2016
|Fabian Cancellara
|Zdeněk Štybar
|Gianluca Brambilla
|2017
|Michał Kwiatkowski
|Greg Van Avermaet
|Tim Wellens
|2018
|Tiesj Benoot
|Romain Bardet
|Wout Van Aert
|2019
|Julian Alaphilippe
|Jakob Fuglsang
|Wout Van Aert
|2020
|Wout Van Aert
|Davide Formolo
|Maximilian Schachmann
|2021
|Mathieu van der Poel
|Julian Alaphilippe
|Egan Bernal
|2022
|Tadej Pogačar
|Alejandro Valverde
|Kasper Asgreen
|2023
|Thomas Pidcock
|Valentin Madouas
|Tiesj Benoot
|2024
|Tadej Pogačar
|Toms Skujiņš
|Maxim Van Gils
|2025
|Tadej Pogačar
|Thomas Pidcock
|Tim Wellens
|2026
|Tadej Pogačar
|Paul Seixas
|Isaac Del Toro