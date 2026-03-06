LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Perrot favorito, norvegesi arrembanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. La Coppa del Mondo di biathlon maschile inizia la volata finale con la tappa di Kontiolahti, in Finlandia. Dopo l’apertura affidata alla 15 km femminile, dominata dalla svedese Elvira Oeberg, capace di imporsi davanti alla sorella Hanna, il programma prosegue venerdì alle 17.10 italiane con l’ultima Individuale maschile dell’inverno, gara che assegnerà anche la coppa di specialità.

In casa Italia l’attenzione è rivolta soprattutto a Lukas Hofer, chiamato a guidare una squadra azzurra rimaneggiata. Il veterano altoatesino rappresenta infatti il principale punto di riferimento della spedizione tricolore in una gara che si annuncia molto competitiva e nella quale partirà nel cuore dell’azione, inserito nel gruppo dei migliori. L’Individuale di Kontiolahti assume quindi un significato particolare per il biathlon italiano, che dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Tommaso Giacomel non sarà infatti al via dopo il malore accusato durante la Mass Start olimpica di Anterselva, anche se il rientro agli allenamenti del trentino sembra ormai vicino. Assenti anche Didier Bionaz ed Elia Zeni, impegnati negli Stati Uniti nell’ultima tappa di IBU Cup a Lake Placid. In questo contesto toccherà proprio a Hofer provare a trascinare la squadra, forte della sua esperienza e della capacità di gestire gare lunghe e tecnicamente impegnative come l’Individuale.

La pattuglia azzurra sarà completata da Nicola Romanin, reduce da una buona esperienza olimpica e incaricato di aprire la gara per l’Italia, mentre nella seconda parte della competizione entreranno in scena Patrick Braunhofer e il giovane Christoph Pircher, atleta che continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. Per tutti l’obiettivo sarà quello di ottenere un risultato di prestigio e raccogliere indicazioni importanti in vista delle ultime tappe della stagione.

Il confronto per la vittoria vedrà al via molti dei protagonisti della Coppa del Mondo. Tra i nomi più attesi ci sono i francesi Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin, mentre la Norvegia schiererà atleti di primo piano come Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid, Vetle Christiansen e Isak Frey. Attenzione anche agli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma, oltre al tedesco Philipp Nawrath e all’americano Campbell Wright. Uno degli osservati speciali sarà però il francese Eric Perrot, che arriva a Kontiolahti con ambizioni importanti e potrebbe sfruttare l’Individuale finlandese per compiere un passo decisivo nella classifica generale della Coppa del Mondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia in programma oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 17.10. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!