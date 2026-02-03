Zaynab Dosso, sciabolata morbida a Ostrava! Vittoria gold, sfonda il muro di 7.10 e si lancia verso i Mondiali

Zaynab Dosso ha illuminato l’ultima gara del Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’azzurra ha vinto in maniera baldanzosa i 60 metri, giganteggiando nel duello con la quotatissima rivale Patrizia Van Der Weken sul rettilineo della località ceca e regalandosi un successo davvero di lusso pochi minuti dopo la stoccata di Mattia Furlani nel salto in lungo.

La velocista emiliana ha trionfato in 7.09, precedendo di cinque centesimi l’avversaria lussemburghese (7.14) e di otto la padrona di casa Karolina Manasova (7.17 per l’atleta capace di un fresco 7.05) e la britannica Amy Hunt (7.17 per l’argento mondiale dei 200 metri). La 26enne ha abbassato di cinque centesimi il crono siglato in batteria, dove si era rialzata in maniera vistosa negli ultimi quindici metri e aveva risparmiato un po’ di energie in vista dell’atto conclusivo.

Il tempo di reazione non è stato lestissimo (0.187), ma poi l’accelerazione è stata poderosa e sul lanciato ha spinto di forza, tramortendo l’intera concorrenza ipotecando il successo già ai 50 metri. Nell’approccio al traguardo è forse mancato un pochino di smalto, a dimostrazione di una prestazione di notevole qualità considerando che siamo soltanto al 3 febbraio e con tantissimi margini di miglioramento nelle prossime settimane.

La Campionessa d’Europa ha messo in mostra uno stato di forma davvero rimarchevole in occasione del suo debutto stagionale e fa ben sperare a meno di due mesi dai Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Zaynab Dosso si è fermata a otto centesimi dal suo record italiano siglato lo scorso anno (7.01), quella odierna è la quattordicesima prestazione in carriera per l’argento iridato in carica nella specialità.