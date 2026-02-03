LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou, c’è Zaynab Dosso nei 60 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava, evento gold dell’World Indoor Tour 2026. Dopo i due eventi oltreoceano che hanno aperto la stagione dei meeting di categoria gold, gli occhi degli appassionati si rivolgono all’Atleticka hala di Ostrava dove andranno in azione tanti protagonisti internazionali.

Gli occhi degli appassionati italiani saranno concentrati soprattutto alla gara del salto in lungo maschile. Mattia Furlani torna in azione dopo l’ottimo avvio di stagione in quel di Parigi, dove lo scorso 25 gennaio si è preso il world lead a 8.33. L’azzurro si confronterà contro il fenomeno greco Miltiadis Tentoglou ed il talentuoso bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che in stagione hanno già saltato rispettivamente 8.25 ed 8.26.

Attesa anche per i 60 metri femminili, dove sarà presente Zaynab Dosso. Curiosità per vedere in pista la velocista italiana che è al debutto stagionale. Subito un test importante per la vice-campionessa del mondo che non correrà solamente contro il cronometro, ma anche contro avversarie di altissimo livello. La favorita è la padrona di casa Karolina Manasova, che ha già corso in stagione in 7.05. Attenzione anche alla svizzera Ajla Del Ponte ed alla britannica Amy Hunt, entrambe al debutto stagionale, e alla lussemburghese Patrizia Van der Weken

In casa Italia saranno in gara anche Marta Zenoni e Pietro Arese, rispettivamente impegnati sui 1500 metri e sui 3000 metri. Nella gara femminile la favorita è l’etiope Birke Haylom, che in stagione ha già corso in 4:02.61, la quale potrebbe andare a caccia di un tempo interessante sfruttando la presenza di due lepri. Nella gara maschile Arese è tra i favoriti per la vittoria insieme a John Heymens.

Il meeting di Ostrava inizierà ufficialmente alle 16.20 con la cerimonia d’apertura, seguita 10 minuti più tardi con la prima batteria dei 60 metri ostacoli maschili. La batteria di Dosso è in programma alle 17.13, i 1500 metri femminili alle 17.45, il salto in lungo alle 18.00 mentre i 3000 metri alle 18.06. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!