WTA Merida 2026, Bucsa doma Frech e festeggia il primo titolo in singolare

Nella finale del torneo WTA di Merida la spagnola Cristina Bucsa, dopo aver superato in semifinale Jasmine Paolini, doma la polacca Magdalena Frech 6-1 4-6 6-4 in due ore e diciassette minuti. La numero 63 del ranking WTA si aggiudica così il primo titolo in singolare della sua carriera.

Bucsa parte forte con il break operato ai vantaggi nel gioco di apertura e scappa sul 3-0 quando toglie nuovamente il servizio alla rivale. Frech prova ad entrare in partita, rimonta da 40-0 e con cinque punti consecutivi timbra il 3-1. L’iberica riparte di slancio, sigla il 4-1 e, alla prima possibilità, chiude i conti con il perentorio 6-1.

La polacca si scuote dal brutto inizio e reagisce in maniera veemente con i due break che la proiettano sul 3-0. La spagnola si rimette in partita quando strappa il servizio alla rivale per il 3-1. Frech non perde solidità sulla propria battuta, annulla la palla del 4-4 e trasforma il secondo set point per il 6-4 che rimette il confronto in equilibrio.

La numero 63 del ranking rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-1 operato a 30. La polacca si aggrappa ai propri turni di battuta e rimette tutto in discussione quando firma il break del 5-4. Bucsa riparte di slancio, si procura due match point e capitalizza il primo per il definitivo 6-4.

Bucsa chiude la sua partita con due ace, commette quattro doppi falli e serve il 55% di prime. La spagnola vince il 74% di punti sulla prima e il 43% quando si affida alla seconda. L’iberica si aggiudica il computo totale dei punti 91 a 76 e costruisce il solco decisivo grazie ai tredici punti in più vinti in risposta.