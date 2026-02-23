ATP Santiago 2026, dopo le qualificazioni Andrea Pellegrino vince anche al primo turno

Dopo essere riuscito a superare le qualificazioni al termine di una pazzesca battaglia di tre ore nel turno decisivo, Andrea Pellegrino festeggia la vittoria all’esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago del Cile. Un successo arrivato contro un altro qualificato, l’argentino Alex Barrena, battuto in tre set con il punteggio di 6-2 2-6 6-1 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Il tennista pugliese torna dunque a vincere un incontro in un tabellone principale di un torneo del massimo circuito dal luglio 2025, quando a Bastad vinse sul portoghese Faria.

Andamento della partita e dei set decisamente strani. Pellegrino ha concluso l’incontro con 3 ace ed un buon rendimento al servizio, vincendo il 73% dei punti quando ha servito la prima ed il 63% con la seconda. Sono stati ventuno i vincenti del tennista pugliese contro i diciotto dell’argentino, che ha invece commesso un errore non forzato in meno dell’azzurro (30 contro 29).

Ottimo inizio di partita per Pellegrino, che ha subito trovato il break in apertura. Match in pieno controllo per l’azzurro, che ha poi strapppato ancora il servizio all’avversario nel quinto game, allungando sul 4-1. Pellegrino ha poi mancato quattro set point nel sesto game, ma ha chiuso nel game successivo, conquistando il primo set per 6-2.

Decisamente più equilibrato l’inizio del secondo set e si segue l’andamento dei turni di servizio nei primi game. La svolta arriva nel sesto gioco, quando Pellegrino concede la prima palla break del match a Barrena e l’argentino la sfrutta subito. L’italiano accusa il colpo e poi perde nuovamente la battuta nell’ottavo game, cedendo il set questa volta lui per 6-2.

Pellegrino, però, ricomincia il terzo set con uno spirito diverso. Il pugliese manca una palla break in apertura, ma nel terzo game riesce a togliere la battuta a Barrena. Non c’è più partita da questo momento, perchè il numero 137 del mondo strappa ancora il servizio all’avversario nel quinto e nel settimo game, andando a prendersi la vittoria per 6-1 e la qualificazione al secondo turno dove se la vedrà con il vincente del match tra lo spagnolo Pedro Martinez e l’argentino Francisco Comesana.