World Baseball Classic 2026, l’Italia avrà anche Sam Antonacci! Prospetto di qualità dei White Sox

L’ex giocatore dei Coastal Carolina, Sam Antonacci, promettente atleta facente parte dell’orbita dei Chicago White Sox, giocherà con la Nazionale italiana il World Baseball Classic 2026: dopo una rapida ascesa nella Minor League di Chicago, ora l’azzurro è pronto al grande salto.

Selezionato al quinto giro del Draft MLB 2024, ha battuto con una media di 0.333, con sei doppi, un triplo, 14 punti battuti a casa, 17 basi su ball e 7 basi rubate in 23 partite nella Single-A di Kannapolis. Nel 2025 con la High-A di Winston-Salem, l’interno ha continuato a mostrare il suo potenziale in battuta.

Ha battuto quattro fuoricampo, quattro tripli, 29 punti a casa e 27 basi rubate in 64 partite, poi a metà luglio 2025, Antonacci è stato spostato ai Barons, dove ha battuto con una media di 0.292, con 11 valide extra base, 25 punti a casa e 21 basi rubate nelle ultime 49 partite dell’anno.

In 487 battute in carriera nelle Minor League ha una media di 0.298, con cinque fuoricampo, 71 RBI, 86 basi su ball, 86 strikeout e 55 basi rubate: Antonacci pare essere ad un passo dal debutto in Major League, intanto dovrebbe presto ritrovarsi a Charlotte in Triple-A.