La leggenda MLB Jorge Posada entra a far parte dello staff dell’Italia per il World Baseball Classic 2026

Colpo incredibile per il “Batti e Corri” azzurro: Jorge Posada, leggenda assoluta della MLB, entra a far parte dello staff dell’Italia per il World Baseball Classic 2026. A renderlo noto è stata la FIBS con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Posada, sarà uno dei coach di riferimento, del gruppo tecnico coordinato da Francisco Cervelli. Ricevitore da urlo nella Major League Baseball, il portoricano classe 1970 ha vinto 5 volte le World Series (1996, 1998, 1999, 2000 e 2009) vestendo dal 1995 al 2011 la maglia dei mitologici New York Yankees.

Statistiche pazzesche quelle del catcher, che è stato anche compagno di squadra dello stesso Cervelli: 1829 partite di MLB, con una media battuta di .273 e un totale di 275 fuoricampo colpiti, con 1065 punti battuti a casa.

“Francisco e io – ha detto Posada al sito FIBS – abbiamo una mentalità simile. Siamo cresciuti entrambi nell’organizzazione degli Yankees. Eravamo entrambi catcher e, quando eravamo più giovani, lui mi seguiva sempre. Ci siamo resi migliori a vicenda. Volevamo vincere. Tra noi c’è sempre stato un legame e una grande amicizia e, quando mi ha chiesto di entrare a far parte del suo staff, ho detto subito “sì”. Non vedo l’ora di iniziare”.

Queste invece le parole di Francisco Cervelli: “Sarà qualcosa di importante avere Jorge in panchina insieme a noi in un torneo così importante come il World Baseball Classic. Sa cosa vuole dire vincere come testimoniato dai cinque anelli vinti e vede il baseball nello stesso modo in cui lo vedo io. È stato il mio mentore quando giocavamo e ha una grande esperienza che può mettere a disposizione di tutto il team, ragazzi giovani inclusi. Possiamo fare grandi cose insieme”.

La marcia d’avvicinamento al World Baseball Classic è sempre più strutturata, per un’Italia che vivrà il suo debutto nel torneo il prossimo 7 marzo quando, all’interno del Girone B, sfiderà il Brasile nella gara che si terrà al Daikin Park di Houston.