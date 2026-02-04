World Baseball Classic 2026: l’Italia avrà anche Jakob Marsee dei Miami Merlins!

Per il World Baseball Classic 2026 l’Italia avrà a disposizione anche Jakob Marsee, esterno centro dei Miami Merlins, secondo quanto riportato da Fish On First: il roster definitivo dei 30 giocatori italiani per il torneo verrà annunciato martedì prossimo.

Marsee giocherà come esterno centro e dovrebbe essere il battitore d’apertura scelto dal manager azzurro Francisco Cervelli: altri giocatori della Major League presenti con la casacca dell’Italia saranno Vinnie Pasquantino, Aaron Nola, Kyle Teel e Jac Caglianone.

Jakob Marsee ha 24 anni ed è nato e cresciuto negli Stati Uniti, ma i suoi bisnonni, sia materni che paterni, sono italiani, e questo gli ha permesso di giocare per l’Italia al World Baseball Classic 2026, col girone degli azzurri che andrà in scena a Houston, in Texas, a partire dal 6 marzo.