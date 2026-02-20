Vuelta a Andalucia 2026, a Lopera volata vincente di Fretin. Buratti ancora in Top 10

Milan Fretin della Cofidis si aggiudica la terza tappa della Vuelta a Andalucia, Jaén-Lopera di 180,9 km. Il corridore belga s’impone in volata, su un arrivo caratterizzato da uno strappo con pendenze degne di nota, grazie ad una progressione inesorabile che gli consente di prevalere di oltre mezza ruota.

Il belga, alla sesta vittoria della sua carriera da professionista, precede i francesi Paul Penhoet della Groupama – FDJ United e Christophe Laporte del Team Visma | Lease a Bike, vincitore della prima frazione di mercoledì. Si conferma su ottimi livelli Nicolò Buratti che conquista un’altra Top 10 e termina settimo. Classifica generale invariata con Romeo che guida davanti al norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility e allo stesso Laporte.

Nelle prime fasi di corsa partono in avanscoperta il neozelandese Josh Burnett della Burgos Burpellet BH, lo spagnolo Nicolas Alustiza della Euskaltel – Euskadi, Giosuè Epis della Petrolike e il colombiano Samuel Florez della Modern Adventure Pro Cycling. I quattro toccano un vantaggio massimo di poco inferiore ai tre minuti. La loro azione si esaurisce quando il gruppo recupera Nicolas Alustiza, l’ultimo ad arrendersi.

Nel finale di gara, si toccano anche una velocità superiore ai 65 km/h, sono il Team Visma | Lease a Bike e la UAE Team Emirates-XRG a dettare l’andatura. Nessun corridore tenta la sortita negli ultimi chilometri e a quel punto l’arrivo a ranghi compatti diventa la soluzione inevitabile.