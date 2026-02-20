Jonathan Milan concede il bis! Altra volata regale all’UAE Tour!

Jonathan Milan si concede il bis e segna il secondo successo consecutivo all’UAE Tour (nonché il terzo di seguito per un italiano). Esattamente come successo ieri, il corridore in forza alla Lidl-Trek si è imposto in volata, arrivando per primo alla fine di una quarta tappa caratterizzata da un percorso di 168 km che ha visto una partenza da Dubai Al Mamzar Park ed un arrivo a Hamdan Bin Mohammed Smart University. Altro sprint regale dunque per l’azzurro, anche stavolta sul podio insieme ad un connazionale, in questo caso Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

Eppure, a differenza di quanto successo appena 24 ore fa, il nativo di Tolmezzo ha dovuto fare a meno del lavoro da parte della sua squadra, affidandosi del supporto di un solo compagno grazie al quale si è inserito magistralmente in quinta posizione prima di sprintare, non lasciando scampo ai diretti rivali e precedendo così il norvegese Erlend Blikra (Uno-X-Mobility) ed il già citato Malucelli.

La frazione odierna è stata contrassegnata dalla lunga fuga del terzetto composto di Ganni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe), dall’elvetico Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) e dal canadese Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). I battistrada sono stati raggiunti dal gruppo a 3 km dal traguardo, poco prima che Dilier si è dovuto momentaneamente fermare a causa di una caduta. Il plotone, tornato unito, si è poi incanalato ed allungato nelle ultime due curve a destra, determinando così le posizioni in vista della volata finale.

Da citare il piazzamento in top 10 anche di Danile Skerl (Bahrain – Victorious), quinto classificato, oltre che di Nicolò Parisini (PInarello Q36.5 Pro Cycling Team), decimo. Matteo Milan (Groupama – FDJ United), ieri terzo è rimasto invece attardato anche a causa di una caduta nell’ultimo chilometro.

Rimasta invariata la classifica generale con Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) ancora leader con 21 secondi di vantaggio su Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), secondo davanti ad Harold Tejada (XDS Astana Team), terzo con uno scarto di un minuto. Domani, sabato 21 febbraio, andrà in scena il tappone di montagna con il decisivo arrivo a Jebel Hafeet.