Vuelta a Andalucia 2026: colpaccio in volata di Tom Crabbe, settimo Nicolò Buratti

Altra volata ristretta alla Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2026. Quarta frazione che si è conclusa in quel di Pozoblanco: a trionfare a sorpresa è stato il belga Tom Crabbe che coglie il secondo successo stagionale (e della carriera) dopo quello ottenuto alla Etoile de Bessèges.

Eccellente lo spunto veloce del classe 2005 della Team Flanders – Baloise che è riuscito a centro strada a beffare rivali di assoluto valore. Beffato nel testa a testa il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).

Terza posizione per il transalpino Sandy Dujardin (TotalEnergies), poi Alex Aranburu (Cofidis) ed il vincitore della prima frazione Christophe Laporte

(Team Visma | Lease a Bike). Da segnalare la settima piazza di Nicolò Buratti (MBH Bank CSB Telecom Fort), migliore degli italiani.

In attesa dell’ultima frazione, che deciderà la classifica generale, troviamo ancora in maglia di leader lo spagnolo Iván Romeo (Movistar Team).