Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. La furia di Bovolenta su Cisterna, Porro che numeri!

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 19ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO BRISTOT: Viene colpito a più riprese dai battitori di Cuneo ma non si fa prendere dal panico e chiude la sua prova con 13 punti, il 69% in attacco. Da dimenticare il 14% in ricezione, poi ci sono anche due muri pesanti.

MATTIA BOTTOLO: Nel trionfo di Civitanova è importante, non appariscente, la prova dello schiacciatore azzurro che chiude con 10 punti, il 50% in ricezione, molto importante vista l’assenza di Balaso, e il 42% in attacco, con 3 muri e 2 ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Protagonista assoluto nella vittoria di Piacenza contro Cisterna: 19 punti in tre set, il 59% in attacco, un muro e due ace. Sempre più continuo l’opposto degli emiliani.

LUCA PORRO: Ancora una partita di qualità dellko schiacciatore di Modena che chiude con 16 punti lka sfida contro Milano, il 50% in ricezione, il 71% in attacco. Numeri da super campione con 5 ace e un muro.

SIMONE GIANNELLI: Sempre decisivo e sempre inevitabilmente presente in questa graduatoria. Gestisce al meglio i suoi attaccanti, piazza anche 8 punti con un acve, 4 muri e tre attacchi vincenti.

THOMAS BERETTA: Il capitano mette il sigillo sulla rincorsa di Monza ai playoff contribuendo attivamente ai 3 punti di Grottazzolina. 10 punti per lui, il 67% in attacco, 4 muri e un ace.