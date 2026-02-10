Conegliano vince la regular season di Serie A1: Firenze travolta con il turnover, grande Adigwe

Conegliano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell’anticipo della 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha matematicamente vinto la regular season con un paio di turni di anticipo. Le Pantere hanno infilato il 23mo successo in campionato, hanno rafforzato il primo posto in classifica generale con 66 punti e possono fare affidamento su dieci lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci, risultando così irraggiungibili da parte delle toscane, sconfitte domenica pomeriggio nel big match.

Le Campionesse d’Europa hanno preso il largo nelle battute iniziali dei tre set contro le padrone di casa, tramortendo l’ottava forza del torneo in piena lotta per accedere ai playoff scudetto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno la testa di serie numero 1 del tabellone che metterà in palio il tricolore e saranno inevitabilmente le grandi favorite della vigilia, in una stagione dove hanno alzato al cielo la Coppa Italia e sperano di difendere il massimo trofeo europeo.

Tra le fila della corazzata veneta si registra un massiccio turnover: a riposo la bomber Isabelle Haak, la schiacciatrice Zhu Ting, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Merit Adigwe (17 punti, 4 muri, 2 ace), i martelli Gabi (13) e Fatoumatta Sillah (16) sotto la regia di Jenna Ewert. Tra le fila di Firenze le migliori sono state Nausica Acciarri (8), Ana Malesevic (7).