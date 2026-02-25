Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Si apre oggi la 29esima giornata dell’Eurolega basket 2025-2026. Dopo circa due settimane riscende in campo nella massima competizione europea anche la Virtus Olidata Bologna, atteso da un match molto complicato. La squadra felsinea affronterà infatti alle ore 20.30 il Barcellona in una gara che appare proibitiva. Le V-Nere però, ormai fuori dalla corsa per la post-season, vogliono comunque chiudere con onore le restanti giornate.

Negli ultimi tre turni la squadra guidata da coach Ivanovic ha incassato tre nette sconfitte ed ora vuole tornare alla vittoria tra le mura amiche. Non è facile trovare lo spirito giusto dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia, diventata ormai un vero e proprio tabù per i bolognese. La Virtus però in Europa si è sempre esaltata contro le grandi e proverà comunque a mettere i bastoni tra le ruote ai catalani.

Gli spagnoli viaggiano nelle zone alte della classifica e momentaneamente occupano il quinto posto con 17 vittorie ed 11 sconfitte. Gli iberici devono riscattare la sconfitta nella semifinale di Coppa del Re e rimettersi nuovamente in carreggiata in Eurolega dopo il ko casalingo contro Paris. La Virtus deve superarsi per battere uno dei migliori roaster di tutto il torneo.

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2026

Mercoledì 25 febbraio

Ore 20.30 Virtus Olidata Bologna-Barcellona (Virtus Arena) – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE L’EUROLEGA STASERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport