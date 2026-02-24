Basket, Luca Banchi in vista della sfida in Gran Bretagna: “Dobbiamo trovare rapidamente la chimica di squadra”

Manca poco alla partenza per la Gran Bretagna per la Nazionale, che sarà impegnata in un doppio confronto fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. L’Italia di Luca Banchi si sta attualmente allenando a Livorno, dove giocherà anche la sfida di lunedì sera contro i britannici; mentre venerdì sarà di scena a Newcastle per una trasferta che può davvero essere decisiva per il futuro della squadra azzurra.

L’Italia è stata sconfitta all’esordio in casa dall’Islanda, ma è poi riuscita a trovare la vittoria in Lituania. Un percorso simile anche quello della Gran Bretagna, battuta dai lituani davanti ai propri tifosi, subendo una rimonta incredibile negli ultimi secondi, ma è poi riuscita a vincere in casa dell’Islanda. Alla fase successiva si qualificano le prime tre, ma le squadre si portano dietro i punti ottenuti e dunque è importantissimo per gli azzurri vincere entrambe le partite.

Luca Banchi ha parlato dal ritiro di Livorno, dove ieri si si sono aggregati anche Nico Mannion, Stefano Tonut e Diego Flaccadori: “La necessità è sempre la solita in queste occasioni: convivere con l’emergenza cercando di trovare più rapidamente possibile la chimica di squadra. Ci sono molti volti nuovi e la piacevole sorpresa di avere a disposizione fin da subito tre giocatori dell’Olimpia, reduci dal successo in Coppa Italia ma che ancora una volta hanno mostrato il forte desiderio di vestire la Maglia della Nazionale anche grazie al club che ha dato loro la possibilità di farlo“.

Salutano invece il raduno invece i giovani Charles Atamah, Leonardo Marangon e Cheickh Niang che come da accordi dovevano restare solo i primi due giorni. Rimane invece ancora in ritiro Luca Possamai. Il CT ha parlato prorpio dell’importanza di avvicinare i giovani alla Nazionale maggiore e ha fatto anche un annuncio che riguarda Niang: “Anche in questo raduno abbiamo cercato di sfruttare la possibilità di convocare quattro ragazzi che per qualità possono aspirare, nel breve e medio termine, alla Nazionale Senior. Marangon e Atamah sono Campioni d’Europa Under 20 in carica mentre Cheickh Niang è un atleta promettentissimo che sta facendo vedere cose rilevanti in una realtà virtuosa come l’Aquila e che la prossima estate proprio a Trento giocherà il Campionato Europeo Under 18. Luca Possamai è oggi uno dei punti di riferimento della Libertas Livorno”.