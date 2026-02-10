Florian Lipowitz: “Dopo il Tour ho avuto problemi di salute. Non sono a mio agio sotto i riflettori”

Procede la preparazione dei grandi protagonisti del ciclismo per la nuova stagione. Il 2026 inizierà tra poco con le prime corse a tappe ed i primi test dell’anno per i corridori che puntano ai Grandi Giri. Tra questi c’è sicuramente Florian Lipowitz che l’anno scorso si è messo in mostra salendo sul gradino più basso del podio nella Grande Boucle.

Il tedesco è ormai uno dei giovani più forti del panorama ciclistico mondiale e spera di recitare un ruolo da protagonista anche durante questa stagione. Il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe, al podcast Ulle & Rickpodcast, ha però confessato i problemi avuti dopo il Tour 2025 che lo hanno costretto a restare per molto tempo ai box.

Lipowitz ha dichiarato: “Dopo il Tour, non mi sono sentito molto bene. Ho avuto problemi di salute ed è stato difficile godersi davvero il risultato. Di fatto, sono rimasto otto settimane senza bici. Tornare non è stato facile, ma ne avevo bisogno. Semplicemente non sono uno a cui piace essere sotto i riflettori. Quella è stata una delle cose che mi ha distratto di più, dopo il Tour.

Sul nuovo compagno di squadra ha poi aggiunto: “A Remco (Evenepoel, ndr) piace essere al centro dell’attenzione. Questo per me si può rivelare buono, perché mi posso concentrare di più sul mio lavoro”.

Sui sacrifici che il ciclismo comporta ha concluso: “Hai comunque bisogno di un po’ di gioia, altrimenti questo sport ti prosciuga troppo. La parte più difficile di questo lavoro? Stare lontano da casa per così tanto. È questo che mi toglie davvero energia”.