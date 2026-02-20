Tommaso Giacomel rompe il silenzio: “Il mio corpo ha smesso di funzionare correttamente. 4 anni passano in fretta”

Tommaso Giacomel ha finalmente rotto il silenzio, fornendo in prima persona un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il malessere che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo giro della mass start olimpica di Anterselva. L’atleta di punta della Nazionale italiana maschile di biathlon, argento nella staffetta mista e fuori dal podio in tutte le gare individuali dei Giochi, si è ritirato dopo essere uscito dal secondo poligono in testa alla competizione, grazie a due sessioni di tiro a terra senza alcun errore.

“Sto bene, se posso dire di stare bene quando ho dovuto ritirarmi mentre ero in testa ad una gara olimpica…Subito dopo il secondo poligono a terra, il mio corpo in qualche modo ha smesso di funzionare correttamente e facevo davvero fatica a respirare e a muovermi, quindi ho dovuto fermarmi. La sensazione peggiore che abbia mai provato nella mia vita finora. Ho provato a sciare molto lentamente nella prima parte del terzo giro, ma il mio corpo non me lo permetteva più“, racconta il 25enne trentino in un post su Instagram.

“Ho un sacco di pensieri per la testa in questo momento: frustrazione, rabbia, delusione. È devastante. È devastante fermarsi, ma oggi non c’era niente che potessi fare contro il mio corpo. Non è assolutamente la fine dei Giochi che speravo, ma non mi arrenderò mai. Quattro anni passano in fretta e ci riproverò in Francia. Farò dei controlli medici nei prossimi giorni per scoprire cosa è andato storto oggi e vi terrò aggiornati. Grazie per l’enorme supporto“, scrive Giacomel dopo essersi sottoposto ad una ecografia e ad un elettrocardiogramma che hanno escluso complicazioni.