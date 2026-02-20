Tommaso Giacomel, la stagione non è finita! C’è una Coppa del Mondo da provare a vincere

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si sono conclusi nel peggiore dei modi per Tommaso Giacomel, che si è ritirato dalla mass start odierna ad Anterselva per un problema fisico (sembrerebbe un forte dolore al fianco che gli impediva di respirare) dopo essere uscito dal secondo poligono nel gruppo di testa grazie al doppio zero nelle sessioni di tiro a terra.

La stella della Nazionale italiana maschile di biathlon termina così la sua avventura nella rassegna a cinque cerchi di casa senza medaglie individuali, dopo aver conquistato l’argento nella staffetta mista inaugurale insieme a Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. In attesa di capire esattamente la natura e l’entità del malessere che lo ha portato a fermarsi nella gara di oggi, Giacomel avrà comunque modo di rifarsi nelle prossime settimane.

La stagione del biathlon non finisce qui infatti, perché il calendario propone nel mese di marzo le ultime tre tappe della Coppa del Mondo 2025-2026: Kontiolahti (Finlandia) dal 5 all’8, Otepaa (Estonia) dal 12 al 15, Oslo Holmenkollen (Norvegia) dal 19 al 22 marzo. L’atleta trentino è pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo, dopo aver anche guidato provvisoriamente la classifica generale a gennaio.

Ad oggi il pettorale giallo appartiene al francese Eric Perrot, ma Giacomel si trova in seconda piazza a soli 37 punti dalla vetta e con un vantaggio tutto sommato abbastanza cospicuo di 129 punti sullo svedese Sebastian Samuelsson e 167 sul norvegese Johan-Olav Botn. La volata finale si preannuncia rovente, quando mancano sette competizioni individuali al termine della Coppa del Mondo.