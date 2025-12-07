Tiro a segno
Tiro a segno, a Brar e Li le ultime gare della Finale di Coppa del Mondo
Cala il sipario sulla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, andata in scena a Doha, in Qatar: chiusura affidata alle gare della pistola da 25 metri. Nella sportiva femminile vittoria dell’indiana Simranpreet Kaur Brar, mentre nell’automatica maschile affermazione del cinese Li Yuehong.
Nella pistola sportiva da 25 metri femminile arriva il successo dell’indiana Simranpreet Kaur Brar, che con 41/50 eguaglia il record del mondo della categoria junior, precedendo la cinese Yao Qianxun, seconda con 36/50, mentre esce ad una serie dal termine la tedesca Doreen Vennekamp, terza con 30/45.
Nella pistola automatica da 25 metri maschile si impone il cinese Li Yuehong, che chiude a quota 33/40, e supera nel duello conclusivo l’indiano Anish Anish, secondo con 31/40, dopo aver eliminato allo shoot-off il transalpino Clement Bessaguet, escluso in terza posizione con 28/35.