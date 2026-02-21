Al termine della seconda settimana di test in Bahrain, facciamo il punto su ciò che si è visto in pista nel mondiale di Formula 1. In questa puntata analizziamo le soluzioni tecniche più interessanti emerse al Bahrain International Circuit, con l’aiuto dei disegni e delle foto di Giorgio Piola, insieme al commento tecnico di Biagio Maglienti. 👉 Dalle innovazioni aerodinamiche alle scelte più estreme viste sui nuovi prototipi 👉 Le interpretazioni più aggressive del regolamento 👉 Le soluzioni davvero rivoluzionarie che potrebbero cambiare gli equilibri Un’analisi completa per capire chi ha lavorato meglio durante l’inverno e cosa aspettarsi all’inizio della stagione.