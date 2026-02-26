In questa puntata di TennisMania LIVE (ore 11:00), analizziamo tutto quello che sta succedendo nel circuito ATP: 🔹 Cosa ci possiamo aspettare da Jannik Sinner a Indian Wells? 🔹 Jakub Mensik è davvero in rampa di lancio? 🔹 Coem stanno Draper e Fils ritornati di recente in campo? 🔹 Ben Shelton è ormai una certezza del circuito? 🎾 In casa Italia si discute di: 👉 Matteo Berrettini fatica in Sud America 👉 Lorenzo Musetti in fase di recupero 👉 Gli altri italiani appaiono in difficoltà — ci dobbiamo preoccupare? 🗣️ Ne parlano in diretta: Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco su 📍 TennisMania – canale OA Sport 👇 ISCRIVITI e COMMENTA! ✔️ Attiva la campanella per non perderti le analisi sul Masters 1000 di Indian Wells 🎾 🔔 Commenta chi secondo te arriva più lontano nel torneo! #IndianWells #Sinner #Berrettini #Musetti #TennisMania #OASport #ATP2026 #TennisItalia #Puppo #Ambesi #Monaco