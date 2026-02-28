Tardozzi furibondo per la penalità a Marquez: “Vogliamo pettinare le bambole? La Direzione gara ha dato un segnale”

Prima Sprint dell’anno e prima polemica in MotoGP. La manche breve del sabato a Buriram si è conclusa infatti con un episodio a dir poco controverso con protagonisti Marc Marquez e Pedro Acosta, che hanno dato vita ad un bel duello per il successo al Chang International Circuit. A decidere l’esito della sfida è stato l’intervento della direzione gara, che ha costretto Marquez a cedere la posizione all’ultima curva in favore di Acosta ritenendo illegale la sua manovra di sorpasso avvenuta nel corso del penultimo giro.

Un epilogo abbastanza discutibile, che ha mandato su tutte le furie Davide Tardozzi: “Secondo me la penalità non ci stava. È chiaro che ha fatto un’entrata decisa, però non l’ha toccato ed è rimasto in pista. Non è andato sul verde, non è finito fuori dalla pista, quindi secondo me ci stava. In passato abbiamo visto un’infinità di manovre così. Se poi vogliamo giocare con le bambole e vogliamo solo pettinarle, amen“, il suo sfogo ai microfoni di Sky Sport.

Il team manager Ducati ha poi aggiunto, ribadendo il concetto espresso in precedenza nell’immediato post-gara: “Questo è un segnale che la direzione gara vuole che ci sia un altro tipo di motociclismo. Ripeto, sorpassi così ne abbiamo visti a non finire. Poi è chiaro che a volte lo subisci e a volte lo fai, però non l’ha toccato e non è uscito dalla pista“.

Il campione del mondo in carica Marc Marquez ha terminato così in seconda piazza la Sprint del GP di Thailandia dietro alla KTM del connazionale spagnolo Acosta e davanti all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, mentre è caduto nelle battute iniziali il pole-man Marco Bezzecchi.