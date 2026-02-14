ATP Dallas 2026, Fritz e Shelton soffrono ma sono in semifinale. Avanti anche Shapovalov

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Dallas. Dopo una pazzesca battaglia di due ore e mezza di gioco, Taylor Fritz, testa di serie numero uno, riesce a rimontare nel derby americano il connazionale Sebastian Korda. Una partita in cui Fritz non ha mai perso il servizio, chiudendo con il punteggio di 6-7 6-4 7-6.

L’avversario dell’americano in semifinale sarà il veterano croato Marin Cilic, che torna tra i migliori quattro di un torneo ATP da quello di Hangzhou nel 2024, quando vinse clamorosamente al rientro. Cilic ha messo fine al sogno del britannico Jack Pinnington Jones, vincendo nettamente per 6-1 6-4.

Come Fritz, anche Ben Shelton si è trovato costretto alla rimonta. Il tennista americano, numero due del seeding, ha recuperato contro il serbo Miomir Kecmanovic, andando a vincere per 5-7 6-3 6-4 dopo due ore di gioco. Shelton torna a giocare una semifinale dopo quella raggiunta lo scorso anno nel Masters 1000 di Toronto.

Prosegue la difesa del titolo di Denis Shapovalov. Il canadese sta cercando di piazzare il bis in quel di Dallas ed ora affronterà in semifinale proprio Ben Shelton. Nei quarti Shapovalov ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero tre, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 6-3.

RISULTATI ATP DALLAS 2026 (14 FEBBRAIO)

Cilic (Cro) b. Pinnington Jones (Gbr) 6-1 6-4

Fritz (Usa) b. Korda (Usa) 6-7 6-4 7-6

Shelton (Usa) b. Kecmanovic (Srb) 5-7 6-3 6-4

Shapovalov (Can) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-7 6-4 6-3