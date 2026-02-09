Mosaner e Constantini battono gli USA, sarà rivincita nella semifinale delle Olimpiadi

L’Italia ha sconfitto gli USA per 7-6 nell’ultima partita del round robin, dopo essere scesa sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo con la certezza matematica di aver conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026. Il confronto di questa mattina serviva per determinare gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta ed era proprio il risultato del testa a testa tra gli azzurri e americani a definire gli incroci.

Il quadro era molto semplice: se Amos Mosaner e Stefania Constantini avessero vinto, allora avrebbero chiuso al secondo posto in classifica generale; in caso di sconfitta, invece, i Campioni del Mondo in carica sarebbero scivolati in quarta posizione. L’affermazione ottenuta in volata contro Cory Thiesse e Korey Dropkin ha permesso ai Campioni Olimpici di Pechino 2022 di concludere la fase a girone unico con sei vittorie su nove partite disputate, alle spalle della Gran Bretagna (8-1) e davanti a USA (6-3) e Svezia (5-4).

L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 18.05 per disputare la semifinale, che sarà contro gli Stati Uniti d’America: nuovo confronto con il binomio a stelle e strisce, questa volta da dentro o fuori. L’altra semifinale sarà tra Gran Bretagna e Svezia: servirà un nuovo colpaccio alla coppia tricolore per tornare a disputare la finale per l’oro a cinque cerchi a quattro anni di distanza dall’apoteosi in terra cinese.

LA CRONACA DI ITALIA-USA

Si crea un trenino di stone all’interno della casa nel primo end, situazione decisamente complessa e l’ultimo tiro statunitense permette di incamerare un punto. Mosaner e Constantini sono bravi a pareggiare prontamente i conti nella seconda frazione e poi hanno strappato la mano nella terza frazione, issandosi sul 2-1. Gli americani reagiscono e si va così all’intervallo sul 2-2.

Al ritorno sul ghiaccio si materializza un’autentica magia degli azzurri: l’ultimo tiro di Constantini è magistrale e porta a una bocciata multipla dentro la casa, con quattro stone a punto che issano i Campioni del Mondo sul 6-2. Sembra fatta, ma gli americani si giocano il vantaggio del power-play e marcano due punti, poi rubano la settima mano con due punti e pareggiano sul 6-6.

Nell’ultimo end bisogna mantenere sangue freddo e gli azzurri non tremano di fronte al proprio pubblico: adottano il power-play, bocciano colpo su colpo, sfruttano l’hammer e piazzano l’ultima stone per conquistare un bel successo che permette di evitare gli scozzesi in semifinale e di dare vita a un nuovo testa a testa con gli USA.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Canada vs Svizzera 8-4

Italia vs USA 7-6

Norvegia vs Corea del Sud 8-5

Cechia vs Estonia 8-4

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

Gran Bretagna 8 vittorie Italia 6 vittorie USA 6 vittorie Svezia 5 vittorie Canada 4 vittorie Norvegia 4 vittorie Svizzera 4 vittorie Cechia 3 vittorie Corea del Sud 3 vittorie Estonia 2 vittorie

TABELLONE SEMIFINALI CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

[1] Gran Bretagna vs [4] Svezia

[2] Italia vs [3] USA