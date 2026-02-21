LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio di gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11 N. BULEGA (ITA) — Aruba.it Racing – Ducati — Ducati Panigale V4R — 1’28.244 5 Y. MONTELLA (ITA) — Barni Spark Racing Team — Ducati Panigale V4R — 1’28.663 (+0.419) 14 S. LOWES (GBR) — ELF Marc VDS Racing Team — Ducati Panigale V4R — 1’28.729 (+0.485) 22 A. LOWES (GBR) — bimota by Kawasaki Racing Team — bimota KB998 Rimini — 1’28.943 (+0.699) 47 A. BASSANI (ITA) — bimota by Kawasaki Racing Team — bimota KB998 Rimini — 1’28.972 (+0.728) 9 D. PETRUCCI (ITA) — ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team — BMW M 1000 RR — 1’29.049 (+0.805) 34 L. BALDASSARRI (ITA) — Team GoEleven — Ducati Panigale V4R — 1’29.191 (+0.947) 31 G. GERLOFF (USA) — Kawasaki WorldSBK Team — Kawasaki ZX-10RR — 1’29.237 (+0.993) 97 X. VIERGE (ESP) — Pata Maxus Yamaha — Yamaha YZF R1 — 1’29.245 (+1.001) 67 A. SURRA (ITA) — Motocorsa Racing — Ducati Panigale V4R — 1’29.287 (+1.043) 95 T. MACKENZIE (GBR) — MGM Optical Express Racing — Ducati Panigale V4R — 1’29.333 (+1.089) 19 A. BAUTISTA (ESP) — Barni Spark Racing Team — Ducati Panigale V4R — 1’29.363 (+1.119) 7 I. LECUONA (ESP) — Aruba.it Racing – Ducati — Ducati Panigale V4R — 1’29.374 (+1.130) 87 R. GARDNER (AUS) — GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team — Yamaha YZF R1 — 1’29.435 (+1.191) 55 A. LOCATELLI (ITA) — Pata Maxus Yamaha — Yamaha YZF R1 — 1’29.760 (+1.516) 17 R. VICKERS (GBR) — Honda HRC — Honda CBR1000RR-R SP — 1’29.969 (+1.725) 45 T. NAGASHIMA (JPN) — Honda HRC — Honda CBR1000RR-R SP — 1’29.986 (+1.742) 62 S. MANZI (ITA) — GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team — Yamaha YZF R1 — 1’30.380 (+2.136) 54 B. SOFUOGLU (TUR) — Motoxracing WorldSBK Team — Yamaha YZF R1 — 1’30.500 (+2.256) 13 M. RATO (ITA) — Motoxracing WorldSBK Team — Yamaha YZF R1 — 1’30.977 (+2.733) 88 M. OLIVEIRA (POR) — ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team — BMW M 1000 RR

La stagione 2026 del nuovo mondiale Superbike è finalmente iniziata nel teatro australiano del circuito di Phillip Island, senza il suo campione del mondo Toprak Razgatlioglu passato in MotoGP. La Superbike sembra, ovviamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega, infatti il vicecampione del mondo ha comandato la classifica di entrambe le sessioni iniziali, siglando uno strepitoso 1’28.858 in FP1 e correndo sul passo del 1’29 basso nella seconda sessione.

Inserendo le due giornate di test di inizio settimana, per l’azzurro di casa Aruba.it Racing – Ducati sono sei turni su sei a capo di tutti. Al secondo e terzo posto arrivano i gemelli Alex e Sam Lowes, entrambi però caduti nella fase finale della sessione dello scorso pomeriggio. A confermare l’ottima moto della Bimota è anche il quarto posto di Axel Bassani, capo di una piccola truppa italiana che trova Lorenzo Baldassarri (sesto) e Yari Montella (settimo).

Prima di loro, però, l’ex campione del mondo, lo spagnolo Alvaro Bautista. Nei primi dieci anche il nuovo compagno di Bulega, Iker Lecuona. Poi Garrett Gerloff e Miguel Oliveira (arrivato dalla MotoGP), con Xavi Vierge e Danilo Petrucci (in BMW) subito alle loro spalle. Alberto Surra è quattordicesimo nonostante una caduta alla curva quattro in FP2 e precede Andrea Locatelli. Diciottesimo crono per il rookie Stefano Manzi, ventunesimo per l’altro debuttante Mattia Rato. Oggi si fa sul serio con Superpole e Gara-1.

