Superbike, Nicolò Bulega domina anche la superpole race e allunga a +11 nella generale

Uno scatenato Nicolò Bulega si è aggiudicato anche la superpole race del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Aruba ha dominato la scena e, nonostante i soli 10 giri ha rifilato distacchi pesanti a tutti i rivali.

Con questo risultato la classifica generale (prima di Gara-2 che scatterà alle ore 06.00 italiane) vede al comando Nicolò Bulega con 37 punti con 11 lunghezze di vantaggio su Yari Montella e 15 su Axel Bassani.

Il pilota emiliano del team Ducati ha vinto la gara su distanza ridotta con un margine di vantaggio di 2.7 secondi su Axel Bassani (bimota), mentre completa il podio il britannico Alex Lowes (bimota) a 3.5. Quarta posizione per Yari Montella (Ducati Barni) a 3.5, quinta per il britannico Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS) a 3.9, mentre in sesta troviamo lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 4.2. Settima posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Barni) a 5.1, ottava per Lorenzo Baldassarri (Ducati GoEleven) a 8.1, quindi nona per lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati Aruba) a 9.2, con Danilo Petrucci (BMW) che completa la top10 a 9.5.

Chiude in 12a posizione Alberto Surra (Ducati Motocorsa) a 11.2, davanti a Stefano Manzi (Yamaha) a 14.3 e Andrea Locatelli (Yamaha) a 14.5. Termina 20° ed ultimo Mattia Rato (Yamaha Motoracing) a 29.1.