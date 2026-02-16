Calendario Mondiale Superbike 2026: programma, tv, streaming

Il 2026 segnerà un passaggio simbolico per il Mondiale Superbike: trentanove stagioni alle spalle, un traguardo che invita a guardarsi allo specchio e a interrogarsi sul futuro. Il calendario propone dodici round, per un totale di trentasei partenze: ventiquattro gare “lunghe” affiancate da dodici Superpole Race, ormai parte strutturale del format.

La stagione scatterà a fine febbraio con l’unica tappa fuori dall’Europa, prima di rientrare stabilmente nel continente, dove alcuni Paesi ospiteranno due appuntamenti ciascuno. Una scelta che ribadisce la vocazione europea della serie, ma che al tempo stesso ne evidenzia i limiti di espansione geografica.

Proprio l’assenza prolungata di eventi oltreoceano pesa come un macigno. Da anni mancano palcoscenici storicamente rilevanti e l’auspicio è che l’ingresso di Liberty Media possa aprire nuovi scenari, restituendo al campionato una dimensione davvero globale. Un discorso analogo riguarda l’Estremo Oriente, territorio simbolico per costruttori come Yamaha, Honda e Kawasaki, marchi che continuano a rappresentare l’ossatura tecnica della categoria.

A destare perplessità è anche la distribuzione temporale degli eventi: tra l’inizio dell’estate e i primi di settembre l’attività si riduce al minimo, lasciando un lungo vuoto agonistico difficile da giustificare. Una gestione che sembra riflettere le difficoltà di un campionato chiamato a ridefinire se stesso, soprattutto dopo anni vissuti all’ombra della MotoGP e delle sue continue rivoluzioni regolamentari.

Come seguire l’evento in tv? Il campionato sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà live i momenti clou del weekend con le tre manche e la superpole. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

CALENDARIO MONDIALE SBK 2026

1 – AUSTRALIA (Phillip Island), 20-22 febbraio

2 – PORTOGALLO (Estoril), 27-29 marzo

3 – OLANDA (Assen), 17-19 aprile

4 – UNGHERIA (Balaton Park), 1-3 maggio

5 – CECHIA (Most), 15-17 maggio

6 – ARAGONA (Alcaniz), 29-31 maggio

7 – EMILIA ROMAGNA (Misano), 12-14 giugno

8 – GRAN BRETAGNA (Donington), 10-12 luglio

9 – FRANCIA (Magny-Cours), 4-6 settembre

10 – ITALIA (Cremona), 25-27 settembre

11 – ESTORIL (Estoril), 9-11 ottobre

12 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 16-18 ottobre

