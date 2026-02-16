Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming

Siamo pronti per alzare il sipario sul Campionato Mondiale di superbike 2026 che prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il classico esordio rappresentato dal Gran Premio d’Australia sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, primo appuntamento del campionato riservato alle moto derivate di serie.

Quale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Nella giornata di venerdì 20 febbraio vedremo le prime due sessioni di prove libere: FP1 alle ore 01.20-02.05, FP2 dalle ore 06.00 alle ore 06.45. Nella giornata di sabato, dopo le FP3 delle ore 00.00-00.20, si inizierà a fare sul serio con la superpole delle ore 03.00, quindi alle ore 06.00 vivremo Gara-1. Passando a domenica 22 febbraio, dopo i 10 minuti di warm-up delle ore 00.30, si passerà alla superpole race delle ore 03.00, quindi si chiuderà con Gara-2 alle ore 06.00.

Cosa dovremo aspettarci da questo esordio? La sensazione è che Nicolò Bulega, orfano di Toprak Razgatlioglu, potrebbe davvero dominare la scena per mettere le mani sulla tappa australiana e indirizzare subito la corsa al titolo. I suoi rivali? Da Danilo Petruccci e Miguel Oliveira per il team BMW, passando per Iker Lecuona, Andrea Locatelli, Remy Gardner e Alvaro Bautista.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Australia, round d’esordio del Mondiale superbike 2026, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà live i momenti clou del weekend con le tre manche e la superpole. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA SUPERBIKE 2026 (orari italiani)

Venerdì 20 febbraio

Ore 01.20-02.05 Prima sessione prove libere

Ore 06.00-06.45 Seconda sessione prove libere

Sabato 21 febbraio

Ore 00.00-00.20 Terza sessione prove libere

Ore 03.00-03.15 Superpole

Ore 0600 Gara-1

Domenica 22 febbraio

Ore 00.30-00.40 Warm-up

Ore 03.00 Superpole Race

Ore 06.00 Gara-2