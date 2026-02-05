Su che canale vedere in tv la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: orario, streaming, stelle presenti

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00: la manifestazione principale si terrà a Milano, allo stadio San Siro, ma ci saranno parate con le delegazioni anche in altre sedi di gara, quali Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

Ci sarà anche, per la prima volta nella storia, un doppio braciere olimpico: il primo si troverà a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città, mentre l’altro sarà posizionato a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, centro della cittadina.

A Milano tra le autorità saranno presenti, ovviamente, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la presidente del CIO, Kirsty Coventry, ma nel complesso sono annunciati oltre 50 Capi di Stato, mentre per gli Stati Uniti sono attesi il Vicepresidente JD Vance ed il Segretario di Stato Marco Rubio.

Proprio gli Stati Uniti avranno un rappresentante d’eccezione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che dovrebbe essere Tom Cruise, mentre tra le star attese sono confermati Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, la quale canterà l’inno, Ghali, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis e Snoop Dogg.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d’apertura sarà fruibile su Rai1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LA CERIMONIA D’APERTURA ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.00 Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai1

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.