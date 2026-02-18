Milano Cortina 2026OlimpiadiShort TrackSport Invernali
STELLE D’ARGENTO! La staffetta femminile di short track si arrende solo alla Corea del Sud
La staffetta femminile italiana dello short track ha conquistato una medaglia d’argento di grande prestigio al termine della finale olimpica disputata al Forum di Assago. Sull’anello di ghiaccio meneghino è andato in scena un epilogo ad alta tensione, che ha visto le azzurre Chiara Betti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Arianna Fontana misurarsi con Corea del Sud, Canada e Paesi Bassi.
La partenza ha sorriso alle canadesi, subito decise a imporre il proprio ritmo, anticipando in parte le strategie delle olandesi. Trainati da Xandra Velzeboer, i Paesi Bassi hanno provato a ricucire lo strappo, accodandosi alle nordamericane. In fase di cambio, però, Michelle Velzeboer ha perso l’equilibrio, scivolando sul ghiaccio e compromettendo la propria gara.
La caduta ha inciso anche sull’azione della Corea del Sud, costretta inizialmente a inseguire, ma capace di rientrare sul gruppo guidato da Canada e Italia. Determinante la prova di Confortola, abile a conquistare la posizione sulla canadese e a lanciare Fontana nel cambio finale davanti a tutte. Le coreane, tuttavia, sono rimaste in scia e hanno piazzato l’affondo decisivo nel penultimo giro grazie a Choi Minjeong.
La Corea del Sud ha così celebrato l’oro con il tempo di 4’04″014, precedendo l’Italia (4’04″107) e il Canada (4’04″314). Per Fontana è arrivata anche una soddisfazione storica: è diventata la prima atleta di sempre a conquistare più di due medaglie in quattro diverse edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Il totale nel suo palmarès sale così a 14 podi, un bottino che la colloca al secondo posto nella graduatoria individuale di ogni epoca, alle spalle della fondista Marit Bjørgen (15), e in coabitazione con il biathleta Ole Einar Bjørndalen. Inoltre, si deve parlare di primato come atleta italiana più medagliata della storia dello sport tricolore a livello olimpico.