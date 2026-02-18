Short track oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Grande attesa al Forum di Assago per una serata che promette spettacolo, in cui si svolgerà la penultima sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, verranno assegnati due titoli e l’Italia ha ambizioni di medaglia (e forse anche di vittoria) in entrambi gli eventi previsti stasera.

Pietro Sighel e Thomas Nadalini fanno parte del gruppo di pretendenti al podio nei 500 metri, mentre Lorenzo Previtali può già essere soddisfatto di aver raggiunto i quarti di finale e non sarà facile superare un altro turno. Pronostico incerto per la finale della staffetta femminile, in cui le azzurre trascinate da Arianna Fontana ed Elisa Confortola proveranno a fare il colpaccio sfidando le quotate Olanda, Corea del Sud e Canada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi per lo short track alle Olimpiadi 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (dalle 20.30 alle 20.50 si passerà su RaiSportHD per dare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SHORT TRACK OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

20.15 Quarti di finale 500 metri uomini – Diretta tv su Rai 2

20.44 Semifinali 500 metri uomini – Diretta tv su RaiSportHD

20.51 Finale B staffetta femminile – Diretta tv su Rai 2

21.00 Finale A staffetta femminile – Diretta tv su Rai 2

21.27 Finale B 500 metri uomini – Diretta tv su Rai 2

21.32 Finale A 500 metri uomini – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 20.15 alle 20.30 e dalle 20.50 in poi; RaiSportHD dalle 20.30 alle 20.50.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SHORT TRACK OGGI

500 metri uomini: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel.

Staffetta femminile: quartetto da definire (in semifinale hanno gareggiato Arianna Sighel, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana).