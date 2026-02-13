Martino Carollo brilla nella 10 km e carica la staffetta: “Sogno un bel testimone a Pellegrino per portare la medaglia”

Martino Carollo ha conquistato un ottimo settimo posto nella 10 km a intervalli in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo con un distacco di 39.6 secondi dal fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, che si è imposto sulle nevi della Val di Fiemme con un margine di 4.9 secondi sul francese Mathis Desloges e 14 secondi sul connazionale Einar Hedegart.

Prestazione di grande sostanza da parte dell’azzurro, che ha conseguito il miglior risultato per il Bel Paese nelle gare di sci di fondo in questa rassegna a cinque cerchi. Ora l’attesa è tutta per la staffetta maschile, che andrà in scena domenica 15 febbraio: l’Italia può giocarsi qualcosa di davvero concreto nella gara entrata nel cuore di tutti gli appassionati e che alle nostre latitudini rappresenta sempre qualcosa di magico, nella memoria dell’apoteosi firmata ai Giochi di Lillehammer 1994.

Martino Carollo ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono davvero molto soddisfatto, finalmente ho ritrovato le buone sensazioni che avevo avuto a dicembre prima di ammalarmi. Sapevo che stavo tornando in forma, nel giorno giusto è arrivata un’ottima prestazione, sono di nuovo contento. Oggi dove passavo c’era tifo incredibile e mi ha fatto spingere oltre i limiti“.

Il nostro portacolori non si è nascosto in vista della 4×7,5 km: “Il mio sogno è regalare una medaglia. Domenica ci sarà la staffetta, sono tutti carichissimi, la mia prestazione mi fa sperare di poter consegnare il testimone a Pellegrino che possa portare una medaglia. Questo è davvero quello che ci da la carica come squadra, oltre al pubblico che si fa sentire molto“.