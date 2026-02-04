Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani
Domani, giovedì 5 febbraio, a Bormio (Italia) si proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la seconda prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 44 atleti in rappresentanza di 17 Paesi.
Saranno 5 gli azzurri al via anche per questa seconda prova cronometrata: Mattia Casse scatterà con il pettorale numero 5, Giovanni Franzoni con l’11, Florian Schieder con il 12, Dominik Paris con il 13 e Christof Innerhofer con il 24.
Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Giovedì 5 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova cronometrata discesa maschile Bormio (Italia)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 ROGENTIN Stefan SUI
2 ALPHAND Nils FRA
3 CRAWFORD James CAN
4 HEMETSBERGER Daniel AUT
5 CASSE Mattia ITA
6 HINTERMANN Niels SUI
7 ODERMATT Marco SUI
8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
9 ALLEGRE Nils FRA
10 von ALLMEN Franjo SUI
11 FRANZONI Giovanni ITA
12 SCHIEDER Florian ITA
13 PARIS Dominik ITA
14 KRIECHMAYR Vincent AUT
15 MONNEY Alexis SUI
16 MUZATON Maxence FRA
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 HROBAT Miha SLO
19 ALEXANDER Cameron CAN
20 LEHTO Elian FIN
21 HAASER Raphael AUT
22 BENNETT Bryce USA
23 BABINSKY Stefan AUT
24 INNERHOFER Christof ITA
25 NEGOMIR Kyle USA
26 ZABYSTRAN Jan CZE
27 SEGER Brodie CAN
28 CATER Martin SLO
29 JOCHER Simon GER
30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
31 READ Jeffrey CAN
32 MOELLER Fredrik NOR
33 PFIFFNER Marco LIE
34 MORSE Sam USA
35 FEURSTEIN Lukas AUT
36 SELLAEG Simen NOR
37 SEGER Riley CAN
38 SZOLLOS Barnabas ISR
39 ALESSANDRIA Arnaud MON
40 OPMANIS Elvis LAT
41 GRAMMEL Anton GER
42 RADAMUS River USA
43 SHEPIUK Dmytro UKR
44 COMERFORD Cormac IRL