Startlist combinata femminile sci alpino: orari, tv, streaming, pettorali delle italiane
Domani, martedì 10 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) si assegnerà un altro titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la combinata a squadre femminile, con la discesa alle ore 10.30 e lo slalom alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 28 coppie in rappresentanza di 12 Paesi.
Laura Pirovano (Italia 2) partirà con il pettorle numero 6, Sofia Goggia (Italia 1) con il 9, Nicol Delago (Italia 3) con il 10, e Nadia Delago (Italia 4) con il 19. Nella seconda manche toccherà invece alle slalomiste: Martina Peterlini per Italia 2, Lara Della Mea per Italia 1, Anna Trocker per Italia 3, e Giada D’Antonio per Italia 4.
Per la combinata femminile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (per lo slalom a partire dalle ore 14.15), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Martedì 10 febbraio
Ore 10.30 Discesa combinata a squadre femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 14.00 Slalom combinata a squadre femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 dalle ore 14.15
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (per lo slalom a partire dalle ore 14.15).
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA COMBINATA FEMMINILE A SQUADRE
1 FRA – France 2
197497 MIRADOLI Romane 1994 13/31
198176 LAMURE Marie 2001 22/42
2 AUT – Austria 3
56328 ORTLIEB Nina 1996 12/12
56367 GALLHUBER Katharina 1997 18/40
3 AUT – Austria 2
56256 RAEDLER Ariane 1995 17/21
56253 HUBER Katharina 1995 12/22
4 SUI – Switzerland 3
516611 SCHMITT Janine 2000 19/44
516528 MEILLARD Melanie 1998 20/9
5 SUI – Switzerland 4
516705 DURRER Delia 2002 29/43
516553 CHRISTEN Eliane 1999 17/46
6 ITA – Italy 2
299624 PIROVANO Laura 1997 4/15
299699 PETERLINI Martina 1997 23/29
7 SLO – Slovenia
565360 STUHEC Ilka 1990 11/18
565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 28/49
8 USA – United States of America 2
539536 WILES Jacqueline 1992 15/20
539909 MOLTZAN Paula 1994 6/8
9 ITA – Italy 1
298323 GOGGIA Sofia 1992 5/4
6295075 DELLA MEA Lara 1999 14/21
10 ITA – Italy 3
299466 DELAGO Nicol 1996 5/16
6297347 TROCKER Anna 2008 62/68
11 AUT – Austria 1
56128 HUETTER Cornelia 1992 7/1
56315 TRUPPE Katharina 1996 4/11
12 NOR – Norway
426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 10/19
405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 34/60
13 GER – Germany
206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 3/10
507168 AICHER Emma 2003 8/15
14 USA – United States of America 1
6535455 JOHNSON Breezy 1996 8/7
6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1/1
15 AUT – Austria 4
56125 PUCHNER Mirjam 1992 9/17
56550 HOERHAGER Lisa 2001 26/37
16 SUI – Switzerland 2
516248 FLURY Jasmine 1993 24/8
516280 HOLDENER Wendy 1993 3/5
17 SUI – Switzerland 1
516319 SUTER Corinne 1994 27/14
516562 RAST Camille 1999 2/1
18 USA – United States of America 3
6535791 WRIGHT Isabella 1997 25/50
6535773 O’ BRIEN Nina 1997 30/51
19 ITA – Italy 4
299630 DELAGO Nadia 1997 23/28
6297622 D’ANTONIO Giada 2009 62/124
20 FRA – France 1
197641 GAUCHE Laura 1995 30/32
198164 CHEVRIER Marion 2001 11/31
21 CAN – Canada 1
107613 GRENIER Valerie 1996 39/62
107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 19/19
22 FRA – France 3
197956 CERUTTI Camille 1998 35/56
198253 McFARLANE Caitlin 2002 25/58
23 USA – United States of America 4
6536213 CASHMAN Keely 1999 26/45
6536392 HURT A J 2000 38/24
24 CZE – Czechia 1
155994 NOVAKOVA Barbora 2002 48/85
155728 DUBOVSKA Martina 1992 46/55
25 CZE – Czechia 2
6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 -/90
155998 LABASTOVA Alena 2002 62/159
26 CAN – Canada 2
108077 GRAY Cassidy 2001 48/101
107798 NULLMEYER Ali 1998 46/23
27 ARG – Argentina
6537726 BEGUE Nicole 2006 48/158
35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 62/73
28 SVK – Slovakia
705526 SROBOVA Katarina 2005 -/189
705423 VLHOVA Petra 1995 -/1