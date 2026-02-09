Italia senza medaglie in una giornata delle Olimpiadi: non succedeva da 4 anni! E nelle edizioni estive…

Il sogno di conquistare almeno una medaglia in tutte le giornate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è purtroppo sfumato per l’Italia. Era noto che gli scogli principali fossero tre: oggi, giovedì 19 febbraio e domenica 22. Nella giornata odierna l’unica chance era rappresentata dalla combinata a squadre maschile. Si trattava però di una speranza piuttosto flebile, perché Alex Vinatzer non garantiva grande affidabilità in slalom: in questo senso il verdetto della pista si è rivelato impietoso.

È un peccato perché non sarebbe stato impossibile collezionare almeno un alloro al giorno. Giulia Murada, unica carta per il 19, sarà una delle sicure pretendenti al podio nella sprint di sci alpinismo, mentre Patrick Baumgartner avrebbe potuto dire la sua nel bob a 4 che assegnerà uno degli ultimi titoli nell’ultima giornata.

L’Italia dunque torna ad assaporare l’amarezza di un giorno senza medaglia ai Giochi dopo 4 anni. L’ultima volta era stata il 20 febbraio a Pechino 2022. Attenzione, una doverosa puntualizzazione. Se anche Amos Mosaner e Stefania Constantini dovessero approdare in finale questa sera nel torneo di curling misto, dunque assicurandosi almeno un argento, tale medaglia non verrebbe formalmente assegnata oggi, ma domani al termine dell’atto conclusivo.

Per quanto riguarda invece le Olimpiadi estive, l’Italia sale ininterrottamente sul podio addirittura da 36 giorni consecutivi! Ovvero le ultime due edizioni intere di Parigi 2024 e Tokyo 2020, oltre allo spezzone conclusivo di Rio 2016. Per ritrovare un’Italia a secco di medaglie bisogna dunque tornare indietro addirittura al 17 agosto 2016!

Niente paura, da domani torneranno diverse frecce nella faretra azzurra. Del curling abbiamo già parlato, ma non vanno dimenticati anche Federico Pellegrino nella sprint tc di sci di fondo, la staffetta mista di short track e Tommaso Giacomel nell’individuale di biathlon. E chissà che Sofia Goggia e Lara Della Mea non possano regalare una gradita sorpresa nella combinata a squadre di sci alpino.