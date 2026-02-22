Speed skating, un’erede di Francesca Lollobrigida non c’è. Il futuro è Serena Pergher, ma in distanze diverse

Con due ori sui 3000 e sui 5000 dello speed skating, Francesca Lollobrigida si è presa di diritto, al pari di Federica Brignone, la copertina in casa Italia di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma ai Giochi si è messa in luce anche un’altra azzurra del pattinaggio di velocità.

Serena Pergher ha stupito, sfiorando la medaglia e chiudendo quarta, a soli 0.03 dal bronzo, nei 500 metri: si tratta di una sprinter pura, che ha staccato il pass sulla distanza più breve ai Giochi, ma che non è riuscita a fare lo stesso per i 1000, distanza in cui ha incontrato maggiori difficoltà in Coppa del Mondo.

Alle Olimpiadi è stata schierata sui 1000 Maybritt Vigl, che aveva ottenuto il pass grazie al tempo fatto segnare in Coppa del Mondo, battendo quello della sua connazionale, e poi chiudendo 25ma ai Giochi. Potrebbe fare più fatica, invece, l’Italia a trovare ricambi sulle distanze dai 1500 in su, almeno nel breve periodo.