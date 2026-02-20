Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari venerdì 20 febbraio, streaming, coppie di partenza

Oggi, venerdì 20 febbraio, al Milano Speed Skating andrà in scena un’altra giornata di gare per il pattinaggio velocità pista lunga. Il programma prevede la prova dei 1500 metri femminili. Una gara che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato e in cui anche l’Italia vorrà dire la sua.

LA DIRETTA LIVE DEI 1500 FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30

Chilometro e mezzo in cui non vedremo in azione la campionessa del mondo in carica, Joy Beune. L’olandese, medaglia d’argento nel team-pursuit in questi Giochi, non ha ottenuto il pass a Cinque Cerchi nei trials e, nonostante abbia vinto tutte le tappe di Coppa del Mondo a cui ha preso parte e abbia l’oro iridato, non sarà tra le partecipanti.

A rappresentare i Paesi Bassi saranno Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud e Femke Kok, quest’ultima straordinaria interprete dei 500 (oro) e dei 1000 metri (argento). Sarà della partita, dunque, Francesca Lollobrigida che alla vigilia ha detto di non avere velleità di top-3. Tuttavia, se la condizione straordinaria manifestata nei 3000 e nei 5000 metri dovesse confermarsi, la romana potrebbe davvero stupire.

Per la gara di oggi, venerdì 20 febbraio, dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 16:30 1500 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 dalle 16:45.

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 dalle 16:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COPPIE DI PARTENZA

1 I KOK Femke NED

2 I SMEDING Ellia GBR

O ILYACHSHENKO Arina KAZ

3 I LOVAS Aurora Grinden NOR

O LIM Leewon KOR

4 I LAMARCHE Beatrice CAN

O LI Jiaxuan CHN

5 I ROSNER Jeannine AUT

O PARK Ji-Woo KOR

6 I SCHOLZ Lea Sophie GER

O HORIKAWA Momoka JPN

7 I GROENEWOUD Marijke NED

O CZERWONKA Natalia POL

8 I MYERS Greta USA

O YIN Qi CHN

Pausa rifacimento ghiaccio

9 I SATO Ayano JPN

O LOLLOBRIGIDA Francesca ITA

10 I van ELST Isabelle BEL

O MALTAIS Valerie CAN

11 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ

O HAN Mei CHN

12 I BLONDIN Ivanie CAN

O McGREGOR Kaitlyn SUI

13 I MOROZOVA Nadezhda KAZ

O WIKLUND Ragne NOR

14 I BOWE Brittany USA

O RIJPMA-de JONG Antoinette NED

15 I ZDRAHALOVA Nikola CZE

O TAKAGI Miho JPN