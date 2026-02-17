VIDEO Speed skating, riviviamo la finale per l’oro tra Italia e USA

L’Italia ha vinto per dispersione l’inseguimento maschile a squadre di speed skating valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tornando sul gradino più alto in questa specialità vent’anni dopo il memorabile trionfo di Torino 2006 e chiudendo in bellezza un quadriennio strepitoso per il collaudato terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini.

Gli azzurri hanno dominato da un capo all’altro il team pursuit olimpico, firmando il miglior tempo due giorni fa in qualificazione per poi battere nettamente quest’oggi i Paesi Bassi in semifinale e soprattutto gli Stati Uniti (campioni mondiali in carica) in finale rimanendo sempre al di sotto della barriera dei 3 minuti e 40 secondi in tutti i turni. Per i tre pattinatori italiani si tratta del primo titolo della carriera in una rassegna a cinque cerchi, inoltre Malfatti e Giovannini non erano mai saliti sul podio ai Giochi.

Seconda medaglia olimpica per Ghiotto, già bronzo nei 10.000 a Pechino 2022 ma reduce da una doppia delusione nelle gare individuali disputate nei giorni scorsi sulla pista lunga di Rho Fiera con un quarto posto nei 5000 e soprattutto una pessima sesta piazza nei 10.000 da primatista mondiale della distanza. Di seguito il VIDEO della finale tra Italia e Usa nel torneo olimpico del team pursuit maschile di speed skating a Milano Cortina 2026.