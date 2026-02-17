Speed skating, Italia in finale nel team-pursuit: battuta l’Olanda. Gli USA risparmiano energie

Arriva la certezza della quarta medaglia per l’Italia nello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nelle semifinali della prova a inseguimento a squadre maschile, il terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha staccato il biglietto per la finale per l’oro, confermando i pronostici della vigilia.

Penultimo atto combattuto contro i Paesi Bassi, che hanno beneficiato dell’innesto di Jorrit Bergsma, affiancato da Chris Huizinga e Stijn van de Bunt. Il cambio di passo degli azzurri è arrivato negli ultimi giri, quando gli olandesi hanno leggermente rallentato, mentre il team pursuit italiano è rimasto pressoché costante. L’Italia ha chiuso con il tempo di 3’38”88, precedendo gli avversari, fermatisi a 3’40”67.

In finale sarà super sfida contro gli Stati Uniti, come da previsioni. A senso unico la seconda semifinale tra USA e Cina: dopo una buona partenza, i cinesi sono letteralmente crollati, consentendo agli americani di gestire lo sforzo e persino di alzare il piede dall’acceleratore in vista dell’atto conclusivo per l’oro, in programma oggi alle 16:28.

Il 3’44”29 con cui Team USA si è imposto la dice lunga rispetto al 3’52”22 del terzetto asiatico. Da segnalare, però, come Ethan Cepuran, Casey Dawson ed Emery Lehman siano risultati sensibilmente più veloci dell’Italia nei primi nove giri completati, prima di amministrare il vantaggio una volta compreso l’ampio margine sulla Cina: 2’03”18 per gli statunitensi contro il 2’04”86 degli azzurri.

Un dato che dovrà essere attentamente analizzato dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dallo staff azzurro per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro rivali di così alto livello.