Sofia Goggia torna in corsa per la Coppa del Mondo di discesa: i punti da recuperare a Vonn e le gare mancanti

Sofia Goggia ha conquistato un buon terzo posto nella discesa libera di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulle nevi di Andorra. La fuoriclasse bergamasca ha faticato nella prima parte del tracciato, ma poi si è resa protagonista di uno splendido recupero nel penultimo intermedio e si è così meritata il gradino più basso del podio, con un ritardo di 24 centesimi dalla svizzera Corinne Suter e di 0.13 dall’austriaca Nina Ortlieb.

La nostra portacolori, capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è riuscita a lasciarsi alle spalle la tedesca Emma Aicher (argento ai Giochi) e la statunitense Breezy Johnson (quinto posto per la fresca Campionessa Olimpica). Grazie al risultato conseguito sui Pirenei, l’azzurra ha portato a casa 60 punti e ha sensibilmente riaperto la lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo di specialità.

Sofia Goggia si è issata al quarto posto con 240 punti all’attivo e ha accorciato le distanze nei confronti della statunitense Lindsey Vonn, che resta al comando con 400 punti ma che non disputerà più gare in stagione a causa dell’infortunio rimediato sull’Olympia delle Tofane. Alle spalle dell’americana si trovano le tedesche Emma Aicher (306 punti) e Kira Weidle-Winkelmann (256), dunque Goggia si trova a 66 lunghezze da Aicher e a 16 da Weidle-Winkelmann, mentre il ritardo da Vonn è di 160 punti.

All’appello mancano tre gare, dunque ogni tipo di rimonta è ampiamente possibile: il 6-7 marzo in Val di Fassa (si disputeranno due prove sulle nevi italiane, una è il recupero dell’evento cancellato a Crans Montana prima della rassegna a cinque cerchi), il 21 marzo a Lillehammer (Norvegia) nell’ambito delle finali del massimo circuito internazionale itinerante. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo di discesa libera femminile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA FEMMINILE

1. Lindsey Vonn (USA) 400, stagione finita

2. Emma Aicher (Germania) 306

3. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 256

4. Sofia Goggia (Italia) 240

5. Laura Pirovano (Italia) 236

6. Breezy Johnson (USA) 223

7. Cornelia Huetter (Austria) 219

8. Nina Ortlieb (Austria) 212

9. Nicol Delago (Italia) 195

10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 177