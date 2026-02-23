Seguici su
Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG. E senza Vonn porte aperte anche in discesa

Pubblicato

5 secondi fa

il

Per approfondire:
Sofia Goggia
Sofia Goggia / LaPresse

Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di marzo assegnerà tutti i titoli, ed in casa Italia Sofia Goggia deve difendere il pettorale rosso in superG, mentre può assaltare la vetta in discesa.

A quattro superG dalla conclusione della stagione, infatti, l’azzurra comanda la classifica di specialità con 280 punti, con 60 di margine sulla neozelandese Alice Robinson, seconda a 220. Carriera finita per Lindsey Vonn dopo il terribile incidente delle Olimpiadi, a seguire c’è la transalpina Romane Miradoli, a -99 dall’italiana. Sofia Goggia vanta oltre 100 punti, quindi più di una gara di margine, su tutte le altre contendenti, con la top ten che è chiusa dalle azzurre Elena Curtoni e Roberta Melesi, al decimo posto a pari merito con 105.

In discesa, invece, il discorso è più complesso: vero è, come detto, che la statunitense Lindsey Vonn non potrà rimpinguare il proprio bottino, ma la nordamericana ha accumulato prima dei Giochi 400 punti, mentre in questo caso Goggia, con 4 gare a disposizione, è al quinto posto con 180 punti, a pari merito con Nicol Delago, a -220 dalla vetta. Quarta un’altra azzurra, Laura Pirovano, con 207, a -193, mentre davanti alle azzurre ci sono le tedesche Emma Aicher, seconda con 256, e Kira Weidle-Winkelmann, terza con 232.

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Sofia Goggia (Italia) 280
  2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 220
  3. Lindsey Vonn (Stati Uniti) 190
  4. Romane Miradoli (Francia) 181
  5. Malorie Blanc (Svizzera) 153
  6. Ester Ledecka (Cechia) 130
  7. Emma Aicher (Germania) 124
  8. Cornelia Huetter (Austria) 123
  9. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 111
  10. Elena Curtoni (Italia) 105
  11. Roberta Melesi (Italia) 105

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Lindsey Vonn (Stati Uniti) 400
  2. Emma Aicher (Germania) 256
  3. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 232
  4. Laura Pirovano (Italia) 207
  5. Nicol Delago (Italia) 180
  6. Sofia Goggia (Italia) 180
  7. Cornelia Huetter (Austria) 179
  8. Breezy Johnson (Stati Uniti) 178
  9. Mirjam Puchner (Austria) 142
  10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 141
