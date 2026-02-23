Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG. E senza Vonn porte aperte anche in discesa

Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di marzo assegnerà tutti i titoli, ed in casa Italia Sofia Goggia deve difendere il pettorale rosso in superG, mentre può assaltare la vetta in discesa.

A quattro superG dalla conclusione della stagione, infatti, l’azzurra comanda la classifica di specialità con 280 punti, con 60 di margine sulla neozelandese Alice Robinson, seconda a 220. Carriera finita per Lindsey Vonn dopo il terribile incidente delle Olimpiadi, a seguire c’è la transalpina Romane Miradoli, a -99 dall’italiana. Sofia Goggia vanta oltre 100 punti, quindi più di una gara di margine, su tutte le altre contendenti, con la top ten che è chiusa dalle azzurre Elena Curtoni e Roberta Melesi, al decimo posto a pari merito con 105.

In discesa, invece, il discorso è più complesso: vero è, come detto, che la statunitense Lindsey Vonn non potrà rimpinguare il proprio bottino, ma la nordamericana ha accumulato prima dei Giochi 400 punti, mentre in questo caso Goggia, con 4 gare a disposizione, è al quinto posto con 180 punti, a pari merito con Nicol Delago, a -220 dalla vetta. Quarta un’altra azzurra, Laura Pirovano, con 207, a -193, mentre davanti alle azzurre ci sono le tedesche Emma Aicher, seconda con 256, e Kira Weidle-Winkelmann, terza con 232.

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

Sofia Goggia (Italia) 280 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 220 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 190 Romane Miradoli (Francia) 181 Malorie Blanc (Svizzera) 153 Ester Ledecka (Cechia) 130 Emma Aicher (Germania) 124 Cornelia Huetter (Austria) 123 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 111 Elena Curtoni (Italia) 105 Roberta Melesi (Italia) 105

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026