Sofia Goggia ricorda la discesa: “Nervi saldi nonostante le urla di Vonn. In gigante senza aspettative”

Sofia Goggia disputerà il gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 15 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30). Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera ed essere uscita nel superG quando aveva 64 centesimi di vantaggio su Federica Brignone, l’azzurra si rimetterà in gioco tra le porte larghe, in una specialità che nella stagione di Coppa del Mondo ha portato in dote un paio di ottavi posti.

La fuoriclasse bergamasca ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Fisi, parlando del risultato conseguito in discesa libera e di come è riuscita a rimanere concentrata sulla gara dopo lo stop di ventidue minuti dovuto alla caduta di Lindsey Vonn: “La mia terza gara a Cortina arriva dopo un bronzo in discesa che ha rappresentato un valore importante soprattutto per i fattori contingenti che mi hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Sono fiera di avere mantenuto i nervi saldi nonostante le urla della Vonn dopo la caduta, non era per nulla scontato. Portare a casa tre medaglie olimpiche in tre edizioni diverse è qualcosa di immenso“.

La 33enne è ritornata anche sull’uscita in superG e si è proiettata verso il gigante: “In supergigante ho vissuto una giornata molto dura, però devo anche dire che sono molto orgogliosa di come ho sciato fino al momento dell’uscita, ho dimostrato il mio valore fino a quel punto. Mi concentro sul valore espresso fino a quel momento, sarà un punto di partenza in vista del gigante. Ieri ho fatto qualche giro a Dobbiaco fra le porte larghe, oggi ho preferito rimanere tranquilla visto anche il meteo sfavorevole. In questa disciplina sto andando a sprazzi, spero di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative. Sono realista sul mio percorso in questi anni fra le porte larghe, alle Olimpiadi è una gara da vivere in serenità”.