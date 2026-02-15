Sofia Goggia: “Non posso non essere contenta. Ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice”

Sofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 0″87 dalla compagna di squadra Federica Brignone, medaglia d’oro, ma a soli 0″25 dall’argento. L’azzurra ha analizzato la sua prova ai microfoni di Rai 2.

Il bilancio conclusivo della gara: “Io oggi non posso non essere contenta, perché penso di aver disputato una delle gare più belle, è chiaro che brucia un po’, perché siamo a 25 centesimi dalla medaglia d’argento, e siamo otto ragazze, quindi ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era semplice. In questa seconda manche c’era un pochino più di angolo, un po’ anche di buio per noi che partivamo dietro, però io ci ho provato, è chiaro qualche errorino qua e là, però penso di aver dato tutto e nonostante nella prima manche abbia guadagnato in fondo, è andata così, però sono comunque soddisfatta di oggi, non posso non esserlo“.

Sul quarto posto di Lara della Mea: “Per lei mi dispiace, anche perché è un po’ proprio una beffa, vince Federica Brignone, arrivano due a pari merito, quindi due argenti, e lei che ha il terzo tempo totale è fuori dal podio, poi per soli 5 centesimi. A volte è un po’ ingiusto a mio avviso, tanto dispiacere per lei, però è la conferma che sta facendo una grande stagione ed ha comunque ancora lo slalom“.