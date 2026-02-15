L’Italia torna sul podio nella staffetta delle Olimpiadi! Quanti soldi guadagnano Pellegrino e compagni? E la divisione…

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino: sono i quattro Moschettieri che hanno riportato la staffetta maschile di sci di fondo ai fasti dei bei tempi andati, tornando sul podio a cinque cerchi dopo addirittura vent’anni di assenza. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, esplodendo di gioia sulle nevi della Val di Fiemme, dove la Norvegia ha dominato la 4×7,5 km davanti alla Francia.

Un lancio encomiabile del 25enne nativo di Pieve di Cadore, un’ottima tenuta del 23enne bellunese, il fuorigiri del 22enne per cercare di rispondere all’affondo transalpino, poi la superlativa rimonta del veterano valdostano, che a 35 anni ha trascinato i suoi giovani compagni verso la gloria sportiva. Siamo di nuovi tra i maestri nella gara delle gare, quella che premia la caratura, la profondità, la qualità del movimento di un intero Paese e che cattura sempre l’attenzione degli appassionati.

Rimarrà una delle imprese più belle sotto il profilo agonistico e sportivo di questa edizione dei Giochi per lo sport tricolore, ma chiaramente ha anche un risvolto economico: quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri con la medaglia di bronzo nella staffette delle Olimpiadi? L’assegno viene garantito dal Coni: 60.000 euro lordi (dunque occorrerà pagarvi le tasse in base alla normativa vigente) per ciascun atleta, non ci saranno suddivisioni e dunque ci sarà un esborso complessivo di 240.000 euro.

MONTEPREMI ITALIA STAFFETTA SCI DI FONDO OLIMPIADI

60.000 euro lordi a testa per Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino.