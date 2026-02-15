Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, tutte le medaglie dell’Italia con la staffetta alle Olimpiadi. Ori nel 1994 e 2006, bronzo storico
Lo sci di fondo italiano ha raggiunto l’obiettivo principale del quadriennio, salendo sul podio in una prova a squadre maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo ed un sontuoso Federico Pellegrino si sono attestati in terza posizione nella staffetta 4×7,5 km sulle nevi della Val di Fiemme, regalando all’Italia un risultato dall’enorme peso specifico.
Il Bel Paese non saliva sul podio a cinque cerchi in questo format dal lontano 2006, quando il quartetto composto da Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi vinse per dispersione sulla pista di Pragelato conquistando il secondo oro olimpico di sempre nella staffetta maschile. Italia che mette fine quindi ad un digiuno di vent’anni, proprio all’ultima recita di Pellegrino (decisivo per battere la Finlandia nella quarta frazione) ai Giochi.
Si tratta del sesto podio olimpico della storia per il movimento azzurro in questa specialità, dopo averne collezionati addirittura cinque di fila dal 1992 al 2006. Impossibile dimenticare ovviamente il leggendario trionfo di Lillehammer 1994 a casa dei norvegesi, con lo sprint decisivo di Silvio Fauner per sconfiggere Bjørn Dæhlie finalizzando l’ottimo lavoro svolto in precedenza da Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta. La staffetta maschile italiana vanta anche tre argenti alle Olimpiadi, sempre alle spalle della Norvegia, ottenuti ad Albertville 1992, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002.