Quando parte Sofia Goggia nella combinata femminile: orario esatto, n. di pettorale, tv

Dopo aver conquistato la medaglia bronzo in discesa libera, Sofia Goggia si appresta a fare il proprio ritorno in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento è per martedì 10 febbraio con la combinata femminile a squadre, neonata competizione che ha fatto il proprio debutto ai Giochi nella giornata odierna con l’evento maschile vinto dagli svizzeri Franjo Von Allmen e Tanguy Nef (non c’è stata gloria per gli azzurri sulla Stelvio di Bormio dopo il miglior crono di Giovanni Franzoni a metà gara).

La fuoriclasse bergamasca si cimenterà nella discesa libera in programma alle ore 10.30 e sarà schierata in coppia con Lara Della Mea, solida specialista delle discipline tecniche (più volte in top-10 durante la stagione di Coppa del Mondo, sia tra i pali stretti che in gigante) che sarà impegnata nello slalom delle ore 14.00. I tempi delle due gare verranno sommati e verrà stilata la classificata generale che assegnerà le medaglie sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo.

La 33enne fronteggerà nuovamente la statunitense Breezy Johnson (vincitrice della discesa e grande favorita della vigilia in coppia con Mikaela Shiffrin), la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (schierata con Emma Aicher, argento in discesa ma in questa occasione impegnata in slalom), le austriache Cornelia Huetter (con Truppe) e Mirjam Puchner (con Hoerhager), le altre italiane Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago.

Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 9 e scatterà alle ore 10.50, salvo ritardi e rinvii per cause di varie natura: il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ dalla numero 16 in avanti. Previsti break di 2’15” dopo i numeri 15 e 22, le coppie in gara saranno 28: tutte quelle che arriveranno al traguardo permetteranno alla compagna slalomista di gareggiare, in caso di uscita in discesa non ci sarà invece modo di prendere parte alla prova tra i pali stretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la discesa libera della combinata a squadre femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA

Sofia Goggia partirà nella discesa libera della combinata a squadre alle ore 10.50 di martedì 10 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ a partire dal pettorale numero 16.

PETTORALE SOFIA GOGGIA DISCESA COMBINATA DELLE OLIMPIADI

Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 9.

CALENDARIO COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Martedì 10 febbraio

Ore 10.30 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), discesa libera – Diretta tv su Rai 2

Ore 14.00 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE COMBINATA OLIMPIADI 2026

1 FRA – Francia 2

197497 MIRADOLI Romane 1994 13/31

198176 LAMURE Marie 2001 22/42

2 AUT – Austria 3

56328 ORTLIEB Nina 1996 12/12

56367 GALLHUBER Katharina 1997 18/40

3 AUT – Austria 2

56256 RAEDLER Ariane 1995 17/21

56253 HUBER Katharina 1995 12/22

4 SUI – Svizzera 3

516611 SCHMITT Janine 2000 19/44

516528 MEILLARD Melanie 1998 20/9

5 SUI – Svizzera 4

516705 DURRER Delia 2002 29/43

516553 CHRISTEN Eliane 1999 17/46

6 ITA – Italia 2

299624 PIROVANO Laura 1997 4/15

299699 PETERLINI Martina 1997 23/29

7 SLO – Slovenia

565360 STUHEC Ilka 1990 11/18

565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 28/49

8 USA – USA 2

539536 WILES Jacqueline 1992 15/20

539909 MOLTZAN Paula 1994 6/8

9 ITA – Italia 1

298323 GOGGIA Sofia 1992 5/4

6295075 DELLA MEA Lara 1999 14/21

10 ITA – Italia 3

299466 DELAGO Nicol 1996 5/16

6297347 TROCKER Anna 2008 62/68

11 AUT – Austria 1

56128 HUETTER Cornelia 1992 7/1

56315 TRUPPE Katharina 1996 4/11

12 NOR – Norvegia

426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 10/19

405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 34/60

13 GER – Germania

206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 3/10

507168 AICHER Emma 2003 8/15

14 USA – USA 1

6535455 JOHNSON Breezy 1996 8/7

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1/1

15 AUT – Austria 4

56125 PUCHNER Mirjam 1992 9/17

56550 HOERHAGER Lisa 2001 26/37

16 SUI – Svizzera 2

516248 FLURY Jasmine 1993 24/8

516280 HOLDENER Wendy 1993 3/5

17 SUI – Svizzera 1

516319 SUTER Corinne 1994 27/14

516562 RAST Camille 1999 2/1

18 USA – USA 3

6535791 WRIGHT Isabella 1997 25/50

6535773 O’ BRIEN Nina 1997 30/51

19 ITA – Italia 4

299630 DELAGO Nadia 1997 23/28

6297622 D’ANTONIO Giada 2009 62/124

20 FRA – Francia 1

197641 GAUCHE Laura 1995 30/32

198164 CHEVRIER Marion 2001 11/31

21 CAN – Canada 1

107613 GRENIER Valerie 1996 39/62

107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 19/19

22 FRA – Francia 3

197956 CERUTTI Camille 1998 35/56

198253 McFARLANE Caitlin 2002 25/58

23 USA – USA 4

6536213 CASHMAN Keely 1999 26/45

6536392 HURT A J 2000 38/24

24 CZE – Cechia 1

155994 NOVAKOVA Barbora 2002 48/85

155728 DUBOVSKA Martina 1992 46/55

25 CZE – Cechia 2

6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 -/90

155998 LABASTOVA Alena 2002 62/159

26 CAN – Canada 2

108077 GRAY Cassidy 2001 48/101

107798 NULLMEYER Ali 1998 46/23

27 ARG – Argentina

6537726 BEGUE Nicole 2006 48/158

35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 62/73

28 SVK – Slovacchia

705526 SROBOVA Katarina 2005 -/189

705423 VLHOVA Petra 1995 -/1