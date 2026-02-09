Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
Quando parte Sofia Goggia nella combinata femminile: orario esatto, n. di pettorale, tv
Dopo aver conquistato la medaglia bronzo in discesa libera, Sofia Goggia si appresta a fare il proprio ritorno in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento è per martedì 10 febbraio con la combinata femminile a squadre, neonata competizione che ha fatto il proprio debutto ai Giochi nella giornata odierna con l’evento maschile vinto dagli svizzeri Franjo Von Allmen e Tanguy Nef (non c’è stata gloria per gli azzurri sulla Stelvio di Bormio dopo il miglior crono di Giovanni Franzoni a metà gara).
La fuoriclasse bergamasca si cimenterà nella discesa libera in programma alle ore 10.30 e sarà schierata in coppia con Lara Della Mea, solida specialista delle discipline tecniche (più volte in top-10 durante la stagione di Coppa del Mondo, sia tra i pali stretti che in gigante) che sarà impegnata nello slalom delle ore 14.00. I tempi delle due gare verranno sommati e verrà stilata la classificata generale che assegnerà le medaglie sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo.
La 33enne fronteggerà nuovamente la statunitense Breezy Johnson (vincitrice della discesa e grande favorita della vigilia in coppia con Mikaela Shiffrin), la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (schierata con Emma Aicher, argento in discesa ma in questa occasione impegnata in slalom), le austriache Cornelia Huetter (con Truppe) e Mirjam Puchner (con Hoerhager), le altre italiane Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago.
Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 9 e scatterà alle ore 10.50, salvo ritardi e rinvii per cause di varie natura: il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ dalla numero 16 in avanti. Previsti break di 2’15” dopo i numeri 15 e 22, le coppie in gara saranno 28: tutte quelle che arriveranno al traguardo permetteranno alla compagna slalomista di gareggiare, in caso di uscita in discesa non ci sarà invece modo di prendere parte alla prova tra i pali stretti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la discesa libera della combinata a squadre femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA
Sofia Goggia partirà nella discesa libera della combinata a squadre alle ore 10.50 di martedì 10 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ a partire dal pettorale numero 16.
PETTORALE SOFIA GOGGIA DISCESA COMBINATA DELLE OLIMPIADI
Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 9.
CALENDARIO COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
Martedì 10 febbraio
Ore 10.30 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), discesa libera – Diretta tv su Rai 2
Ore 14.00 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE COMBINATA OLIMPIADI 2026
1 FRA – Francia 2
197497 MIRADOLI Romane 1994 13/31
198176 LAMURE Marie 2001 22/42
2 AUT – Austria 3
56328 ORTLIEB Nina 1996 12/12
56367 GALLHUBER Katharina 1997 18/40
3 AUT – Austria 2
56256 RAEDLER Ariane 1995 17/21
56253 HUBER Katharina 1995 12/22
4 SUI – Svizzera 3
516611 SCHMITT Janine 2000 19/44
516528 MEILLARD Melanie 1998 20/9
5 SUI – Svizzera 4
516705 DURRER Delia 2002 29/43
516553 CHRISTEN Eliane 1999 17/46
6 ITA – Italia 2
299624 PIROVANO Laura 1997 4/15
299699 PETERLINI Martina 1997 23/29
7 SLO – Slovenia
565360 STUHEC Ilka 1990 11/18
565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 28/49
8 USA – USA 2
539536 WILES Jacqueline 1992 15/20
539909 MOLTZAN Paula 1994 6/8
9 ITA – Italia 1
298323 GOGGIA Sofia 1992 5/4
6295075 DELLA MEA Lara 1999 14/21
10 ITA – Italia 3
299466 DELAGO Nicol 1996 5/16
6297347 TROCKER Anna 2008 62/68
11 AUT – Austria 1
56128 HUETTER Cornelia 1992 7/1
56315 TRUPPE Katharina 1996 4/11
12 NOR – Norvegia
426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 10/19
405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 34/60
13 GER – Germania
206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 3/10
507168 AICHER Emma 2003 8/15
14 USA – USA 1
6535455 JOHNSON Breezy 1996 8/7
6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1/1
15 AUT – Austria 4
56125 PUCHNER Mirjam 1992 9/17
56550 HOERHAGER Lisa 2001 26/37
16 SUI – Svizzera 2
516248 FLURY Jasmine 1993 24/8
516280 HOLDENER Wendy 1993 3/5
17 SUI – Svizzera 1
516319 SUTER Corinne 1994 27/14
516562 RAST Camille 1999 2/1
18 USA – USA 3
6535791 WRIGHT Isabella 1997 25/50
6535773 O’ BRIEN Nina 1997 30/51
19 ITA – Italia 4
299630 DELAGO Nadia 1997 23/28
6297622 D’ANTONIO Giada 2009 62/124
20 FRA – Francia 1
197641 GAUCHE Laura 1995 30/32
198164 CHEVRIER Marion 2001 11/31
21 CAN – Canada 1
107613 GRENIER Valerie 1996 39/62
107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 19/19
22 FRA – Francia 3
197956 CERUTTI Camille 1998 35/56
198253 McFARLANE Caitlin 2002 25/58
23 USA – USA 4
6536213 CASHMAN Keely 1999 26/45
6536392 HURT A J 2000 38/24
24 CZE – Cechia 1
155994 NOVAKOVA Barbora 2002 48/85
155728 DUBOVSKA Martina 1992 46/55
25 CZE – Cechia 2
6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 -/90
155998 LABASTOVA Alena 2002 62/159
26 CAN – Canada 2
108077 GRAY Cassidy 2001 48/101
107798 NULLMEYER Ali 1998 46/23
27 ARG – Argentina
6537726 BEGUE Nicole 2006 48/158
35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 62/73
28 SVK – Slovacchia
705526 SROBOVA Katarina 2005 -/189
705423 VLHOVA Petra 1995 -/1