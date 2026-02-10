Laura Pirovano: “Mi sono divertita tantissimo, Martina Peterlini può fare una grandissima gara”

Laura Pirovano chiude da terza la discesa della combinata a squadre femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato, il suo, che a prescindere da come terminerà Martina Peterlini più tardi nello slalom conferma la sua appartenenza all’élite delle donne veloci di questo periodo storico.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai2: “Quando sono scesa io secondo me si vedeva ancora abbastanza, non la trovavo così difficile. Mi sono divertita tantissimo, sono sicura che la parte difficile arriverà adesso perché vedere Marti già in attesa mi consumerà, ne sono sicura. Può fare una grandissima gara, la spingerò come non mai“.

E infonde comunque tanta fiducia nella sua compagna di viaggio di questa gara: “Difficile non avere la situazione nelle proprie mani al 100%, ma non potevo avere compagna migliore. Speravo di essere con lei, sono contentissima di averla come compagna e sono sicura che comunque vada saremo orgogliosissime di quello che avremo fatto“.

In sostanza, c’è sempre tantissimo sorriso in questa situazione. Chiaramente il tentativo di mantenere la terza posizione non sarà facile, ma le cose sono definite soltanto nel momento in cui il traguardo viene tagliato alla fine dello slalom. E, fino ad allora, può ancora accadere di tutto.