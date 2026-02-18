Snowboard, Yiming Su si prende il titolo olimpico nello slopestyle. Podio per Giappone e USA

Si è da poco conclusa la finale snowboard slopestyle uomini valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Livigno Snow Park, dopo tre manche, la medaglia d’oro è stata conquistata dal cinese Yiming Su, capace di chiudere una prima run da ben 82.41 punti, il punteggio più alto di tutta la finale. Per l’asiatico è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo ottenuto nel Big Air.

Nelle altre due run, Su ha poi comunque messo a segno due prestazioni di alto livello da 79.90 e da 82.18. È stato però come detto il primo score, al termine di una run con poche sbavature, a regalare il titolo al cinese che sale nuovamente sul podio olimpico dello slopestyle (a Pechino 2022 fu argento). Seconda posizione per il giapponese Taiga Hasegawa che nella prima manche ha sfiorato il punteggio di Su.

Il nipponico ha infatti ottenuto lo score di 82.13, risultato che vale l’argento a pochissimi punti dal titolo. Completa a sorpresa il podio l’americano Jake Canter, con un’ultima run decisiva per il bronzo conclusa con il punteggio di 79.36. Vicinissimo alla medaglia olimpica il norvegese Marcus Kleveland che deve accontentarsi della quarta piazza con 78.96 punti, ottenuti nella terza run.