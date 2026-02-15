Snowboard, Marilù Poluzzi non approda alla finale olimpica nello slopestyle

Si sono concluse da poco le qualificazioni dello snowboard slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, regalando spettacolo ed emozioni nella suggestiva cornice del Livigno Snow Park. Sotto gli occhi di pubblico e addetti ai lavori, le migliori snowboarder del panorama internazionale si sono sfidate con l’obiettivo di conquistare uno dei dodici pass disponibili per la finale, in programma martedì 17 febbraio.

A prendersi la scena è stata Zoi Sadowski-Synnott, che ha confermato il proprio status di favorita. La campionessa neozelandese, iridata e olimpica in carica, ha fatto segnare il miglior punteggio di giornata con un eccellente 88.08, frutto di una run solida, tecnica e ad alto coefficiente di difficoltà. Una vera e propria dichiarazione d’intenti in vista dell’atto conclusivo a cinque cerchi, dove l’obiettivo sarà difendere il titolo.

Alle sue spalle, però, la concorrenza non manca e promette battaglia. In seconda posizione si è piazzata la giapponese Kokomo Murase, leader della Coppa del Mondo e argento mondiale nell’ultima rassegna iridata, capace di ottenere un convincente 84.93. Terza piazza per la sudcoreana Yu Seungeun con 76.80, davanti all’altra nipponica Reira Iwabuchi, quarta a quota 73.65. A completare il quadro delle qualificate, con il dodicesimo e ultimo punteggio utile, è stata la canadese Juliette Pelchat, che ha strappato l’accesso alla finale con 68.25.

Per quanto riguarda i colori azzurri, il bilancio resta amaro. Come già accaduto nelle qualificazioni del Big Air, Marilù Poluzzi non è riuscita a entrare nel novero delle migliori dodici. L’italiana ha chiuso la propria prova al 28° posto, pagando una prima run da 21.25 e una seconda da 37.85, insufficiente per colmare il gap rispetto alle dirette concorrenti. Un’esperienza comunque preziosa sul palcoscenico olimpico, che potrà rappresentare un punto di partenza importante in prospettiva futura.